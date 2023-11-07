انهدام باند قاچاق اشیای عتیقه‌ در اندیکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد محمد صالح در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای صیانت از آثار تاریخی و مبارزه قاطع با عناصر اصلی قاچاق اشیای عتیقه و پس از رصد اطلاعاتی، اعضای این باند در حال حفاری غیرمجاز که به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی انجام شده بود، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متعاقب شناسایی متهمان و محل فعالیت آنان، تیم مجربی از مأموران پاسگاه شلال به محل مورد کاوش اعزام و پنج نفر از متهمان که جزو عناصر اصلی این باند بودند را دستگیر کردند.

محمدصالح گفت: از متهمان دستگیر شده، چهار خودرو و ادوات حفاری کشف و توقیف و متهمان با قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

وی افزود: تحقیقات از متهمان به منظور شناسایی سایر اعضا و خریداران اشیا عتیقه ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیکا با هشدار نسبت به اینکه حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی و خرید و فروش این اشیا در قانون جرم انگاری شده و مجازات‌های سنگینی برای آن وضع شده است از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت در این زمینه، بلافاصله مراتب را به دادستانی گزارش دهند.