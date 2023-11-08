تجلیل عیاری از «جنگل پرتقال»/ با ۶۰ هزار تومان، میلیونی لذت ببرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با اکران فیلم سینمایی «جنگل پرتقال» به کارگردانی آرمان خوانساریان و تهیهکنندگی رسول صدرعاملی که در ژانر درام عاشقانه هم اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال نمایش است، کیانوش عیاری کارگردان و نویسنده مطرح سینمای ایران در توصیف این فیلم سینمایی یادداشتی را منتشر کرد.
کیانوش عیاری طی یادداشتی که در صفحه خود منتشر کرد، درباره فیلم «جنگل پرتقال» نوشت: «آرمان خوانساریان کارگردان صادقی نیست! زیرا وانمود میکند جوانی سی و یک ساله است، در حالی که فیلم خیلی خوب و دانای «جنگل پرتقال» را باید یک کارگردان پنجاه شصت ساله و البته دانا و خوشقریحه ساخته باشد.
مقصود از این شوخی بیمزه این است که این فیلم دیدنیِ چندسال اخیر سینمای ایران را حتماً ببینید؛ فیلمی که کارگردانی ناب و بیادعای آن با فیلمنامهای گیرا و پُرمغز، اثری یگانه را به سینمای ایران اهدا کرده است.
امید که این فیلم هم، زیر چرخ دندههای سینمای خنده آمیز گم نشود. از این رو به مردم - به ویژه علاقهمندان سینما و مخاطبان باسواد - حتماً توصیه میکنم و باز هم تکرار میکنم که این فیلمِ به شدت دانا را ببینند.
با خرید یک بلیت شصت هزار تومانی بابت تماشای این فیلم، میلیونها تومان لذت ببرید ...
آقای آرمان خوانساریان سی و یک یا پنجاه شصت ساله! فیلمتان یک اعجاز نایاب را در سینمای ایران دارد و آن، حس و حال گرمی است که به تماشاگرِ یخزده این دوران منتقل میکند.
کیانوش عیاری/ ۱۷ آبان ۱۴۰۲»
نظر شما