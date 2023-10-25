آنونس رسمی «جنگل پرتقال» رونمایی شد/ آغاز اکران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با شروع اکران عمومی فیلم سینمایی «جنگل پرتقال» به نویسندگی و کارگردانی آرمان خوانساریان و تهیه‌کنندگی رسول صدرعاملی، از آنونس رسمی این اثر رونمایی شد.

این اثر سینمایی که یک درام جاده‌ای با تم عاشقانه را در حال و هوای پاییزی شهر تنکابن روایت می‌کند از امروز چهارشنبه ۳ آبان‌ ماه، اکران رسمی خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است.

«جنگل پرتقال» اولین ساخته سینمایی آرمان خوانساریان در مقام کارگردان است.

میرسعید مولویان، سارا بهرامی، رضا بهبودی، رضا عموزاد، فراز سرابی، داوود فتحعلی بیگی، فرشته مرعشی، ارشیا نیک‌بین، حمیدرضا عباسی، زینب شعبانی و حسام نورانی بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.

در خلاصه داستان این فیلم که از قصه همراهی عشق تا اندوه فراق را در لابه لای خاطرات خاک‌خورده گذشته روایت می‌کند، آمده است: «سهراب بهاریان نمایشنامه‌نویس ناموفق بعد از سال‌ها بیکاری معلم دبیرستان شده، او برای حفظ شغل تازه‌اش ناگزیر به ارایه اصل مدرک تحصیلی است. سهراب بعد از ۱۵ سال به شهر دانشجویی‌اش بازمی‌گردد اما این سفر آنطور که او فکر می‌کرده پیش نمی‌رود …»

ساخت آنونس «جنگل پرتقال» برعهده امید میرزایی بوده است و پخش این فیلم را موسسه شهرفرنگ برعهده دارد.

این اثر سینمایی محصول بنیاد سینمایی فارابی و میلادفیلم است.