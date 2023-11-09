تصویب اساسنامه سازمان توسعه مکران با توجه به اهمیت اقتصاد دریا

عیسی گلوردی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه مکران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه مکران مورد تأکیدات رهبری است، گفت: با توجه به سابقه تاریخی کشور در دوره قاجار و پساز انقلاب در مقایسه با کشورهای منطقه در بهرهمندی از موهبت دریا دچار عقب ماندگیهایی هستیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه خاطرنشان کرد: با توجه به سرزمین ایران، کشور را از بهرهمندی دریا کم نصیب کردیم. البته از زمانی که نفت کشف شد از دریا بیشتر در صادرات نفت و واردات کالای مصرفی مورد استفاده قرار دادیم به همین جهت از مبحث دریا فقط بنادر مورد توجه هستند. دریا قطعاً به این معنا نیست، دریا معانی گستردهتری را به دنبال دارد در حالی که میتواند در تمام امور کشور و مردم حائز اهمیت باشد به طور مثال در امور اجتماعی، اقتصادی، حمل نقل، گردشگری، تبادلات و ارتباطات بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه خاطرنشان کرد: ایران میتواند از دریای خزر در شمال با ۴ کشور همسایه مراوده داشته باشد و در خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور هم با کل دنیا ارتباط داشته باشیم و این ویژگی میتواند بستری برای یک اقتصاد فعال در کشور ایجاد کند.
گلوردی در ادامه تاکید کرد: مهمترین مبحثی که امروز به آن توجه بهسزایی نشده است، آب دریا است. ایران با توجه به میزان بارش و رشد جمعیت درگیر مسئله کمآبی در تمام استانهای کشور از جمله شرب، صنعت و کشاورزی است و در بسیاری از روستاها هماکنون از آبرسانی با تانکری استفاده میشود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه افزود: گردشگری دریایی امروزه یکی از صنعتهای پردرآمد در تمام دنیا محسوب میشود و با توجه به سواحل جنوبی کشورمان که در ۸ ماه سال به علت آبوهوای معتدل نیم کره شمالی شرایط مطلوبتری نسبت به مدار بالاتر در نیم کره شمالی که سرما غالب است در این منطقه دارا هستیم.
وی گفت: صنایعی وجود دارند که به واسطه دریا مورد استفاده قرار میگیرند که مهمترین صنعت حملونقل دریا و حمل نقل ترکیبی و ترانزیت است. بیشاز ۹۰ درصد حملونقل تجاری و بازرگانی از طریق دریا صورت میگیرد.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: اساسنامه سازمان توسعه مکران با توجه به ماده ۶۸ احکام دائمی تنظیم شده و در هیئت دولت این اساسنامه مصوب شده، در خردادماه ۱۴۰۲ روند خود را طی کرده و سپس در صحن مجلس اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده و از سوی این کمیسیون به تصویب رسیده، هماکنون مراحل کارشناسی باید طی شود تا در صحن مجلس به تصویب برسد.
وی با اشاره به اینکه بین برنامه توسعه هفتم و بررسی بودجه فرصت طلایی برای تصویب سازمان توسعه مکران وجود دارد، گفت: قطعاً نمایندگان محترم مجلس برای تصویب احکام جدید به ابلاغ سیاستهای کلی دریا محور توجه خواهند کرد.
معاون دبیرخانه توسعه سواحل مکران، گفت: با توجه به سیاستهای کلی توسعه دریا محور، مجلس شورای اسلامی میتواند احکامی را در حوزه استنباط از سیاستهای کلی دریا محور در برنامه هفتم تدوین کند و همینطور اثر این سیاستها را در اساسنامه سازمان جایگذاری کند.
گلوردی افزود: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه مکران انتظار میرود مجلس هرچه سریعتر این اساسنامه را در صحن مجلس به تصویب برساند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه مکران تاکید کرد: برای نخستین بار است که چنین پیش نویسی توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده و در ارجاع فرصت ۶ ماهای به سران قوا دادند تا طی این بازه زمانی برنامه جامع تحقق سیاستها را برنامهریزی و ارائه دهند.
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