علی مسعودی «بدل» را کلید زد/ ورود دوباره تلویزیون به کمدی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «بدل» به کارگردانی علیرضا مسعودی به تازگی کلید خورده است و جمعی از بازیگران طنز قرار است در این مجموعه به ایفای نقش بپردازند.

تصویربرداری این سریال در حال حاضر با بازیگران جوانی که این سال‌ها در مجموعه‌های طنز حضور داشته اند آغاز شده است و قرار است بازیگران باسابقه هم در ادامه به کار اضافه شوند.

سریال «بدل» محصول جدید سیمافیلم است که اخیراً هم مهدی نقویان از آن به عنوان یکی از آثار در حال تولید خود نام برده است که به ماجرای تحول انسان در فضایی طنز پرداخته است.

فیلمنامه این سریال در ۲۶ قسمت به نگارش درآمده است و خود علی مسعودی آن را نوشته است. در اولین سکانس‌ها از این سریال فرزانه سهیلی به ایفای نقش می‌پردازد.

هنوز معلوم نیست این سریال طنز به رمضان و نوروز ۱۴۰۳ برسد یا خیر اما تلویزیون وارد میدان کمدی سازی با کارگردانان مختلفی شده است که از جمله آنها «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان، «نون.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و دیگر آثار طنز است.

علیرضا مسعودی معروف به علی مشهدی بازیگر و نویسنده مجموعه‌های طنز است که در چند سال اخیر بیشتر خودش کارگردان آثار و نوشته‌هایش بوده است.

مسعودی نوشتن را به صورت حرفه‌ای با متن‌های طنز چند آیتم از برنامه «ساعت خوش» در سال ۱۳۷۴ آغاز کرد و «کوچه اقاقیا» و «قرارگاه مسکونی» از مهمترین آثار وی در حوزه نویسندگی مجموعه‌های تلویزیونی بوده است.

او همچنین کارگردانی سریال‌های «آخر خط» و «نوروز رنگی» را در سال‌های اخیر در تلویزیون به عهده داشته است که دومی با اقبال بیشتری از طرف مخاطب مواجه شد و قرار بود فصل دوم آن نیز ساخته شود.