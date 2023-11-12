هوای کرج ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۵۴ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد.
بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، فردیس، گلسار، هشتگرد و نظرآباد به ترتیب ۱۵۱، ۱۳۶، ۱۴۲، ۱۲۱ و ۷۲ است که بر این مبنا کیفیت هوای اشتهارد در وضعیت ناسالم برای تمامی گروهها، فردیس، گلسار و هشتگرد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و نظرآباد در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
بر این اساس ساکنان شهرهای آلوده البرز به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
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