به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تجمع ده‌ها هزار نفری در شهر «باتمان» در جنوب شرق ترکیه در حمایت از غزه و محکومیت حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان امروز شنبه برگزار شد.

بر اساس اعلام خبرگزاری «ایلکه» ترکیه، این تجمع گسترده در حمایت از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی و به منظور اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.

این تجمع ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت محلی) مقابل مسجد «یلدیز» در شهر «باتمان» برگزار شد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان دهندگان این تظاهرات آمده بود: از تمامی مردم «باتمان» که عاشق بیت المقدس و مسجدالاقصی هستند برای شرکت در این تجمع دعوت شده است. در این راهپیمایی اسرائیل را نفرین خواهیم کرد. اعلام می‌کنیم که در کنار گروه‌های مقاومت و طوفان اقصی ایستاده‌ایم. از همه مردم، اقشار و شهروندان می خواهیم از تجمع در «باتمان» حمایت کنند.