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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

تجمع ده‌ها هزار نفری در ترکیه در حمایت از غزه+ فیلم

تجمع ده‌ها هزار نفری در ترکیه در حمایت از غزه+ فیلم

ده‌ها هزار نفر از مردم در شهر «باتمان» در جنوب شرق ترکیه در حمایت از غزه تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تجمع ده‌ها هزار نفری در شهر «باتمان» در جنوب شرق ترکیه در حمایت از غزه و محکومیت حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان امروز شنبه برگزار شد.

بر اساس اعلام خبرگزاری «ایلکه» ترکیه، این تجمع گسترده در حمایت از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی و به منظور اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.

این تجمع ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت محلی) مقابل مسجد «یلدیز» در شهر «باتمان» برگزار شد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان دهندگان این تظاهرات آمده بود: از تمامی مردم «باتمان» که عاشق بیت المقدس و مسجدالاقصی هستند برای شرکت در این تجمع دعوت شده است. در این راهپیمایی اسرائیل را نفرین خواهیم کرد. اعلام می‌کنیم که در کنار گروه‌های مقاومت و طوفان اقصی ایستاده‌ایم. از همه مردم، اقشار و شهروندان می خواهیم از تجمع در «باتمان» حمایت کنند.

کد مطلب 5937077

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