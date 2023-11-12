رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود منظور در جلسه با رئیس و معاونان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، ضمن اشاره به جایگاه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بهعنوان دو سازمان بینالمللی معتبر و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی و مالی، اظهار کرد: اطلاعات و دادههای ارائه شده به این سازمانها در تعیین جایگاه کشور در رتبهبندیهای بینالمللی نقش دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه محرمانه بودن انتشار برخی دادهها و مقابله با تحریمهای احتمالی باید در سازوکار نشر و انتشار آمارهای جهانی مدنظر قرار گیرد، افزود: باید بهگونهای عمل شود که ضمن رعایت محرمانگیهای لازم، بتوان واقعیت اقتصاد ایران را در سطح جهانی بهدرستی انعکاس داد و همین امر موجب میشود توان جذب سرمایههای خارجی افزایش یابد.
وی با اشاره به تحول مبنایی در نظام برنامهریزی کشور از برنامهریزی سنتی به برنامهریزی مبتنی بر کلاندادهها و اطلاعات دقیق، گفت: در نظام برنامهریزی کشور به یک تحول راهبردی از جنس تغییر گفتمان نیاز داریم. برنامهریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق که شامل اطلاعات بخشی، منطقهای و کلاندادههای کشور باشد، موجب میشود برنامهریزی هدفگرا و هوشمند شود.
برای حل مسائل عمومی با رویکرد مسئلهمحور، راهحل عملیاتی پیشنهاد دهید
معاون رئیسجمهور همچنین در نشست «طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل» در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، گفت: ضرورت دارد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی بهعنوان نقطه اتصال با مراکز بینالمللی، به موضوع رتبهبندیهای بینالمللی که درباره ایران در حوزههای مختلف منتشر میشود و منابع موثق و مطمئن ندارد، ورود پیدا کند و دادهها و اطلاعات دقیق در اختیار این مراکز قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بهصورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد، تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی الزامات و راهکارهایی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم بهرهوری در رشد اقتصادی هشت درصدی را بررسی کرده و نحوه سیاستگذاری در این زمینه را در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتیشدن این مهم قرار دهد.
منظور سپس با اشاره به اینکه رویکردها میبایست در چارچوب تحولآفرینی و گذر از وضع موجود به وضع مطلوب باشد، خاطرنشان کرد: برای توسعه همهجانبه کشور در همه حوزهها از جمله بخش کشاورزی، انرژی، بهداشت، آموزش، تبصره ۱۸ قانون بودجه و شبکه ارزش ملی و منطقهای، اقتصاد سیاسی با ارزیابی دقیق و علمی راهکار ارائه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی بهعنوان اتاق فکر و مغز متفکر سازمان برنامه و بودجه است، گفت: رویکرد دولت سیزدهم برنامهریزی مسئلهمحوری است؛ لذا مؤسسه با شناسایی مسائل مختلف کشور، برنامه جامع و کامل برای تمامی مسائل و موضوعات مختلف کشور پیشنهاد دهد و سازمان برنامه و بودجه بهعنوان مرجع برنامهریزی کشور، فرایندها و بسترسازی را برای استفاده از راهحلها فراهم میکند.
جمعی از صاحبنظران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی به بیان نظرات و دیدگاههای خود درباره «اقتصاد سیاسی و عوامل حکمرانی»، «ژئوپولتیک، فراگیری اقتصادی» و «توسعه فناوری و شبکه ارزش ملی و منطقهای» پرداختند.
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