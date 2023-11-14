به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران گفت: ابتدا به بازیکنان تیم نوجوانان تبریک می گویم که کار بزرگی انجام دادند. امروز هم شایسته پیروزی بودند اما با بدشانسی به انگلیس باختند. ولی مهم نیست چون نشان دادیم تیم بزرگی هستیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: نکته دوم خوشحالم آقایان حسین فرکی و رجبی و بقیه دوستان امروز سر تمرین تیم ملی آمدند.

قلعه نویی ادامه صحبت‌هایش را به خواهش از مدیران باشگاه‌های ریشه دار قدیمی فوتبال کشور اختصاص داد که بازیکن ساز بودند. او در این خصوص تصریح کرد: امیدوارم مسئولان کشور فکر جدیدی برای تیم‌های سازنده قدیمی مانند پاس تهران، شاهین بوشهر، تهرانجوان، هما و… کنند چون آنها بازیکن به تیم ملی تحویل می‌دادند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: وقتی به زمین چمن باشگاه پاس آمدم بغضم گرفت. تیمی مثل پاس که قهرمان آسیا شده الان معلوم نیست کجاست. از مسئولین خواهش می‌کنم به عنوان یک عضو کوچک از فوتبال دنبال احیای باشگاه پاس باشند. هما دنبال احیای تیم فوتبال خودش باشد. حیف است این تیم‌ها در عرصه فوتبال نیستند.