به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی سه‌شنبه‌شب در نشست با گروه جهادی شهدای شورکی اظهار داشت: گروه‌های جهادی باید از همه افرادی که ظرفیت کمک دارند و حضور مردم بتوانند زمینه خدمات کامل‌تری به همه افراد نیازمند ارائه کنند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از شهرستان روستایی است می‌شود از ظرفیت روستاها و دهیاران استفاده و کارهای عمیق و کامل‌تری انجام داد.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: نیاز است گروه‌های جهادی مطالعات لازم برای انجام کارهایی که می‌خواهند در طول سال انجام دهند داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امام از خدمات گروه‌های جهادی خیلی نیاز دارند با تدوین یک برنامه کاری پشتیبانی لازم انجام خواهد شد.

لطفی یاد آور شد: با استفاده از گروه‌های جهادی می‌تواند خیلی از کارهای مردم در حوزه مدارس، روستاهای فاقد دهیاری که در شهرستان ۲۴ روستا است انجام شود.

فرماندار تنگستان تاکید کرد: بخشدار مرکزی شهرستان به عنوان بخشدار و نماینده فرماندار شهرستان در پشتیبانی از گروه‌های جهادی طرح و برنامه داشته باشند و بر اساس برنامه‌هایی که اعلام می‌شود چه لجستیکی یا وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب نیروهای جهادی و ماشین که برای تخریب و خاک برداری نیاز است همکاری لازم داشته باشند.

وی ادامه داد: نیاز است در راستای تقویت گروه جهادی شهدای شورکی اقدامات لازم صورت گیرد زمینه حضور رشد دیگر گروه‌های جهادی در شهرستان خواهد شد.

لطفی یاد آور شد: هر جا گروه‌های جهادی هستند در همه حوزه‌ها متفاوت که مردم نیاز داشته باشند چه زمینه‌های فرهنگی، همدلی و مساوات و همبستگی می‌توانند به عنوان منشأ خدمت بیشتر به مردم باشند