به گزارش خبرنگار مهر، امین مالکی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: تولیدکنندگان خطشکنان جبهه اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: استان کم برخوردار چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیتهای بالقوه فراوانی است، درست است که از آن با عنوان کم برخوردار یاد میکنند اما مردمان پُرتلاشی دارد.
نایب رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن دست و پنجه نرم میکنیم، آئیننامهها و دستورالعملهای خلقالساعتی است که متأسفانه در مرور زمان تولید، صنعت و اقتصاد را فرسوده کرده است.
مالکی عنوان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران به دلیل بخشنامههایی که در لحظه صادر میشوند دچار سردگمی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: دیدگاه مجموعه وزارت صمت بعد از بازدیدی که از صنعت چهارمحال و بختیاری خواهند داشت، تغییر خواهد کرد.
نایب رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: زنجیرههای تولید استان در سطح ملی توسط تولیدکنندگان و صنعتگران این استان در سطح ملی تکمیل شده است.
مالکی بیان کرد: بدون حضور هلدینگهای دولتی چهارمحال و بختیاری شاهد زنجیرههای تولید است، زنجیره تولید ماهیان سردابی از این دست موارد است، هماینک ۸۵ درصد از خوراک آبزیان کشور در این استان تأمین میشود.
وی تاکید کرد: زنجیره فولاد در چهارمحال و بختیاری تکمیل شده و این استان در حال تبدیل شدن به قطب فولاد کشور است.
نایب رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در صنعت نساجی کارهای بزرگی در استان انجام شده است.
مالکی اظهار داشت: یکی از موانع سرمایهگذاری و رشد تولید در چهارمحال و بختیاری تأمین زمین است، این تصمیمات باید در استانهای توسعهیافته اجرایی شود نه در استانی کمتر برخوردار مثل این استان، چگونه زمینی که در اختیار تولیدکننده قرار داده شده با قیمت چند سال پیش به مزایده گزاشته میشود ولی با قیمت جدید در اختیار سرمایهگذار قرار داده میشود.
وی یادآور شد: برخی از افراد و مسئولان مانع سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری هستند، خواهش میکنم که در مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی این استان ورود کنید و ببینید چه افرادی مانع سرمایهگذاری هستند.
نایب رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: خواسته همه تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان استان این است که به داد تولید، صنعت و اقتصاد این استان برسید.
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