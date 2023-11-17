  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

امروز صورت گرفت

تلاش برای نجات کشتی به گل نشسته در بندر آستارا

تلاش برای نجات کشتی به گل نشسته در بندر آستارا

آستارا- تلاش ها برای یک کشتی تجاری ۲۵۰۰ تنی که در هنگام خروج از بندر آستارا به گل نشسته است همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یک فروند کشتی تجاری حاوی محصولات پتروشیمی پس از بارگیری در بندر آستارا و در هنگام خروج از کانال به مقصد بندر هوسان باکو به گل نشست.

با توجه به اینکه در صورت تغییرات جوی و طوفانی شدن دریا امکان غرق شدن کشتی وجود دارد اقدامات لازم برای نجات این کشتی ۲۵۰۰ تنی صورت گرفته و طبق گزارشات، با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان بنادر و دریانوردی ۲ فروند یدک کش دریایی از بندر انزلی برای نجات این کشتی به آستارا اعزام شده است.

گفتنی است؛ عمق کم کانال و حوضچه بندر آستارا به دلیل عدم لایروبی، بازماندن بندر آستارا از چرخه خدمات رسانی به کشتی‌های بزرگ باری را به همراه داشته و با وجود امکانات مناسب در این بندر بهره برداری از این ظرفیت در راستای واردات و صادرات مغفول مانده است.

با وجود بازدیدها و بررسی‌های متعدد مسؤولان استانی و کشوری در راستای حل این مشکل همچنان این مسئله حل نشده و حادثه امروز نیز نمونه‌ای از عوارض عدم رسیدگی مسؤولان مربوطه به این معضل است.

کد مطلب 5941501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • و IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      16 12
      پاسخ
      آستارا اگر به استان اردبیل واگذار شود مشکلاتش حل خواهد شد
    • MD ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تمام بنادر و جاده های کشور همینطوری هست از بین رفتن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها