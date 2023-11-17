تلاش برای نجات کشتی به گل نشسته در بندر آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یک فروند کشتی تجاری حاوی محصولات پتروشیمی پس از بارگیری در بندر آستارا و در هنگام خروج از کانال به مقصد بندر هوسان باکو به گل نشست.
با توجه به اینکه در صورت تغییرات جوی و طوفانی شدن دریا امکان غرق شدن کشتی وجود دارد اقدامات لازم برای نجات این کشتی ۲۵۰۰ تنی صورت گرفته و طبق گزارشات، با هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان بنادر و دریانوردی ۲ فروند یدک کش دریایی از بندر انزلی برای نجات این کشتی به آستارا اعزام شده است.
گفتنی است؛ عمق کم کانال و حوضچه بندر آستارا به دلیل عدم لایروبی، بازماندن بندر آستارا از چرخه خدمات رسانی به کشتیهای بزرگ باری را به همراه داشته و با وجود امکانات مناسب در این بندر بهره برداری از این ظرفیت در راستای واردات و صادرات مغفول مانده است.
با وجود بازدیدها و بررسیهای متعدد مسؤولان استانی و کشوری در راستای حل این مشکل همچنان این مسئله حل نشده و حادثه امروز نیز نمونهای از عوارض عدم رسیدگی مسؤولان مربوطه به این معضل است.
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