به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه شنبه در جمع مدیران و کشاورزان استان با بیان اینکه مسائل اصفهان و آب آن جزو مسائل بسیار مهم بوده که دائم در مرکز مورد توجه است، اظهار داشت: مشکلات تنش آبی بسیار گسترده‌ای در سراسر کشور داریم و زمانی وضعیتی شد که همدان، سنندج و تهران مشکل آب داشت، زمانی دشت ورامین بسیار حاصلخیز بوده اما اکنون آب دشت ورامین صرف شرب تهران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال در خراسان و مشهد برای تأمین شرب مردم نگرانی داشتیم، افزود: شهادت می‌دهم بردار محرابیان در همه حوضه‌ها مسئولیت دارد و تمام تلاش‌ها بر این است کمترین مشکلی ایجاد نشود.

وزیر کشور با بیان اینکه کار سختی بر عهده وزارت نیرو است، ادامه داد: مشکلات امروز مربوط به این دوره دولت نیست اما با این حال پاسخگو است زیرا رئیس جمهور بسیار توجه دارند.

وحیدی اضافه کرد: دولت سیزدهم دولتی پاسخگو است و نمی‌خواهد موضوعی را پنهان بگذارد و جز تلاش برای مردم وظیفه‌ای نداریم.

وی با بیان اینکه مسائل و وضعیت فرونشست اصفهان دل انسان را به درد می‌آورد، افزود: اصفهان مرکز تمدن ما است و مردم انقلابی اصفهان افتخار کشور هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه مسائل استان اصفهان و مسئله آب آن مورد توجه جدی است و اصلاً اینگونه نیست که نادیده گرفته شود، خاطرنشان کرد: امسال به لطف خدا و تلاش دوستان وزارت نیرو نگرانی برای تأمین آب کشت پاییزه نداریم و آب تأمین شده است.

وحیدی با اشاره به اینکه پمپاژ تونل سوم کوهرنگ دی ماه امسال آغاز خواهد شد، ادامه داد: این مهم در واقع جزو خواسته‌ها است و مشکلات امنیتی آن را حل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تخصیص خرسان نیز تخصیص مشخص است، اظهار داشت: این پروژه را از نزدیک بازدید کردم و به صورت ۲۴ ساعته فعال و چند صد دستگاه مشغول کار است.

وزیر کشور با بیان اینکه این دو پروژه به طور جدی در حال اجرا است، اظهار داشت: در خصوص پروژه بهشت آباد که اشاره کردند، واقعاً مشکل محیط زیستی دارد اما برای این پروژه در وزارت نیرو این عزم را می‌بینیم، با آقای سلاجقه هم‌صحبت کردم مجدد باید بررسی کنند اما همه ما دنبال این هستیم که راه حلی برای آن پیدا شود و این پروژه برای اصفهان عزیز اتفاق بیافتد.

وحیدی با اشاره به اینکه انتقال آب از دریای عمان پیشرفت خوبی دارد و تاکنون ۵۰۰ کیلومتر کار شده است، تصریح کرد: این کارها تدریجی صورت می‌گیرد و نسبت به مدتی که کار شروع شده است پیشرفت خوبی دارد.

وی ابراز داشت: بالاخره امروز در فلسطین و غزه شاهد وضعیتی هستیم که جنایات بزرگی نه تنها فقط برای مسلمانان بلکه بشریت در حال رخ دادن است، باید مراقبت کنیم. واقعاً پایبندی شما به انقلاب مشخص است و باید همه یک زبان و یک صدا مراقبت کنیم که مسائل غزه تحت الشعاع مسائل دیگر قرار نگیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه پروژه خرسان با سرعت در حال پیگیری است، گفت: تا آخر ۱۴۰۴ سد بتنی دو قوسی خرسان با آن عظمت انجام خواهد شد.

وحیدی با بیان اینکه اگر تخلفی در بالادست زاینده رود صورت گیرد با کنتورهای هوشمند کنترل می‌شود، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود بالادست اضافه برداشت می‌شود یک حرف است؛ اجازه به طرح اضافه ای داده نشده است.

وحیدی تصریح کرد: در خصوص بهره برداری بن بروجن حرف کامل منتقل نشد؛ برداشت ۳۰ میلیون مترمکعب مربوط به افق ۱۴۲۵ است و اکنون میزان آبی که در بن بروجن برداشت می‌شود ۱۸ میلیون مترمکعب است.‌