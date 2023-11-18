سومین حمله به پایگاه غیر قانونی آمریکا در سوریه طی ساعات گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی «العمر» واقع در شرق دیرالزور، هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
این سومین حمله طی ساعات گذشته به محل استقرار اشغالگران آمریکایی در خاک سوریه به شمار میرود.
پیشتر نیز مقاومت اسلامی عراق از حملههای جداگانه پهپادی به پایگاه آمریکایی «التنف» در مرز سوریه، اردن و عراق و حمله موشکی به محل استقرار نظامیان آمریکایی در میدان گازی کونیکو واقع در دیر الزور واقع در شرق سوریه خبر دادند.
پایگاههای آمریکا در سوریه و عراق طی چند هفته اخیر، چندین بار مورد حمله موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق قرار گرفتهاند.
مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین و به دلیل دست داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه آنها، حملهها به پایگاههای واشنگتن در منطقه را تشدید خواهد کرد.
در همین راستا، لری جانسون، تحلیلگر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اذعان کرده است که سربازان آمریکایی به دلیل حملههای مداوم به پایگاههای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه کشته میشوند.
وی گفت: آنها دائماً در معرض حملههای راکتی و پهپادی هستند. ارتش آمریکا متحمل تلفاتی شده است، اما آنها را فاش نمیکند.
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