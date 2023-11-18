دومین حمله به پایگاه غیر قانونی آمریکا در سوریه طی ساعات گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پایگاه نظامی آمریکا در میدان گازی کونیکو واقع در ریف شمالی دیرالزور در شرق سوریه مورد حمله قرار گرفت.

منابع خبری از به گوش‌رسیدن صدای چند انفجار شدید از داخل پایگاه نظامی آمریکا در میدان گازی کونیکو خبر می‌دهند.

پیش‌تر نیز مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به پایگاه «التنف» آمریکا در مثلث مرزی اردن، سوریه و عراق خبر دادند.

پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق طی چند هفته اخیر، چندین بار مورد حمله موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته‌اند.

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین و به دلیل دست داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه آنها، حمله‌ها به پایگاه‌های واشنگتن در منطقه را تشدید خواهد کرد.

در همین راستا، لری جانسون، تحلیلگر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اذعان کرده است که سربازان آمریکایی به دلیل حمله‌های مداوم به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در خاورمیانه کشته می‌شوند.

وی گفت: آنها دائماً در معرض حمله‌های راکتی و پهپادی هستند. ارتش آمریکا متحمل تلفاتی شده است، اما آنها را فاش نمی‌کند.