«طوفان الاقصی» هیمنه اسرائیل را زیر سوال برد/ کودک کشی جنایت محض

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمپور پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان رسمی و وظیفه سپاه استان سمنان به میزبانی حسینیه این نهاد انقلابی ضمن اشاره به جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی اظهار کرد: اتفاق و حمله طوفان الاقصی غزه در هفت اکتبر را نباید به دید یک روز نگاه کرد؛ بلکه باید ۷۰ سال گذشته غزه و ۷۰ سال جنایت و کودک کشی صهیونیستها را بررسی کنیم تا بفهمیم چرا کار به اینجا کشید.
وی ادامه داد: از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۷ این بازه ۳۰ ساله طول کشید و انگلیسیها که سرپرستی آن مناطق را در جنگ با عثمانی در دست گرفته بودند در سال ۱۹۴۷ مناطق را تقسیمبندی کردند و مناطقی از خاک فلسطین را به یهودیان صهیونیست اروپا اهدا کردند و جالب است همین تقسیمبندی را هم صهیونیستها بعد از یک سال نقص کردند و به مرزهای فلسطینیها حمله کردند و سپس در سال ۱۹۶۷ جنگ شش روزه بین اعراب و اسرائیل رخ داد که با شکست مصریان و اردنیها و سوریه ختم شد و نتیجه آن آوارگی یک میلیون نفر از فلسطینیان بود و از آن تاریخ به بعد هم فلسطینیان مداوم تحت ظلم و ستم رژیم صهیونیست قرار گرفتند.
فرمانده سابق تیپ ۱۲ قائم آل محمد (عج) استان سمنان ادامه داد: مشخص است با کنار هم گذاشتن این پازل و نگاه ۷۰ ساله زلزلهای به نام طوفان الاقصی اتفاق خواهد افتاد که با جنگها و درگیریهای گذشته کاملاً متفاوت باشد و باید به چند نکته درباره این حمله اشاره کرد که طرف پیروز را مشخص میکند.
قاسمپور با بیان اینکه طوفان الاقصی ثابت کرد اسرائیلیها سست هستند و قابلاتکا نخواهند بود، تاکید کرد: به معنای واقعی کلمه اسرائیل از خانه عنکبوت سستتر است همچنین نکته دیگری که در این جنگ نمایان شد برای جهانیان این بود که این موضوع را که اسرائیل چهارمین و پنجمین ارتش قدرتمند دنیا است را زیر سوال برد و همچنین سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی و دفاعی اسرائیل و سپر و گنبد آهنین ضعیف، سست و دروغین هستند و این حملات وحشیانه صهیونیستها در تلافی حملهای است که اثرات آن غیرقابل جبران است.
وی خاطرنشان کرد: اسرائیلیها فکر کردهاند با این حملات کودک کشانه میتوانند اثر شکست ۷ اکتبر را پاک کنند و یا حماس را نابود کنند در حالی که غافل از آن هستند که حماس یک جریان فکری است نه یک گروه یا گردان فیزیکی. احمقها فکر کردهاند که میتوانند حماس را از بین ببرند در حالی که فردا در غزه، قدس، کرانه باختری و.... یک گروه حماس جدید متولد خواهد شد.
این رزمنده سالهای دور و مدافع حرم گفت: جنگ امروز غزه، دیگر جنگ اسلام و کفر نیست و مردم دنیا فهمیدهاند که دیگر جنگ امروز جنگ انسانیت و خوی وحشیگری رژیمی کودک کش به نام صهیونیست است و امروز در یک امتحان الهی قرار داریم و کمترین کاری که میتوانیم کنیم این است که دلمان با مردم ستمدیده فلسطین و غزه باشد، زیرا مردم غزه امروز در خط مقدم جبهه مبارزه مستضعفین عالم با مستکبرین هستند.
قاسمپور بیان کرد: غزه امروز در برابر کل دنیای استکبار ایستاده و حرفی که امام خمینی (ره) زد که اگر در برابر دین ما بایستید، در برابر کل دنیای شما ایستادگی میکنیم را دارند پیاده و اجرا میکنند و به این نیز اعتقاد داریم که کسی که هیچ چیز نداشته باشد ولی خدا را داشته باشد، خدا گرههایش را باز خواهد کرد.
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