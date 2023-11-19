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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

نیروهای مسلح یمن:تمام کشتی‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهیم

نیروهای مسلح یمن:تمام کشتی‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن نسبت به هدف قرار دادن تمام کشتی های متعلق به رژیم صهیونیستی و یا کشتی هایی که پرچم این رژیم را حمل می کنند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن دقایقی قبل با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس مسئولیت دینی، اخلاقی و ملی‌مان مبنی بر حمایت از ساکنان نوار غزه، تمام کشتی هایی که پرچم رژیم صهیونیستی را با خود حمل کنند هدف قرار می دهیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشتی های متعلق به شرکت های اسرائیلی و یا کشتی هایی که توسط این شرکت ها به کار گرفته شده اند را نیز هدف قرار می دهیم.

در این بیانیه تاکید شده است: نیروهای مسلح یمن از تمام کشورهای جهان می خواهد شهروندان خود را که در میان نیروهای این کشتی ها مشغول به کار هستند از تیررس این حملات دور نگه دارند. کشورهای جهان نباید با این کشتی ها همکاری داشته و باید از آنها دور باشند.

نیروهای مسلح یمن علاوه بر این تاکنون چندین عملیات پهپادی موفقیت آمیز علیه مواضع رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی انجام داده اند. یکی از کشورهایی که به صورت عملی و عملیاتی از مردم غزه در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی دفاع کرده، کشور یمن است.

یمنی‌ها هشت سال با عربستان سعودی در حال جنگ بودند و هنوز هم به طور رسمی این جنگ خاتمه پیدا نکرده است. صدمه های شدیدی در جنگ نامتقارن با عربستان سعودی متحمل شدند. صدها هزار یمنی شهید و مجروح شدند و زیرساخت‌های یمن بر اثر این جنگ از بین رفته است و حدود چهار و نیم میلیون نفر در اثر این جنگ آواره شدند، اما با این حال یمنی‌ها برای دفاع از ملت مظلوم غزه در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی اقدام علمی انجام دادند.

کد مطلب 5943996

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