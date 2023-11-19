تصادف کامیون باری با ۱۲ خودروی سواری در اصفهان

سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱ صبح امروز یک دستگاه کامیون حامل بار بلوک ساختمانی حین تردد در خیابان هزار جریب به سمت میدان آزادی با خودروهای عبوری برخورد کرد که بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه مأموران پلیس راهور به منظور بررسی موضوع در صحنه حضور یافتند.

وی با بیان اینکه در این حادثه خودروی کامیون باری با ۱۲ دستگاه خودروی سواری برخورد کرده و باعث ایجاد خسارت برای آنان شد، افزود: در بررسی صورت گرفته علت تصادف رخ داده توسط کارشناسان پلیس راهور عدم توانایی راننده کامیون در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم توجه به جلو تشخیص داده شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به توقیف خودروی مقصر خاطر نشان کرد: راننده خودرو علاوه بر اعمال قانون توسط کارشناسان پلیس راهور باید خسارت تمامی خودروهای متضرر شده در این حادثه را پرداخت کند.