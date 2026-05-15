واژگونی خودروی شورلت کامارو در رینگ نوبنیاد کیش؛ راننده متواری است

سرهنگ مهدی توانگر، رئیس پلیس راهور کیش در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره حادثه واژگونی در رینگ نوبنیاد خبر داد و اظهار کرد: بامداد امروز، یک دستگاه خودروی سواری شورلت کامارو قرمز رنگ در مسیر رینگ نوبنیاد به دلیل برخورد با جدول سمت راست، واژگون و روی سقف قرار گرفت.

وی افزود: برابر بررسی‌های همه‌جانبه صورت‌گرفته، راننده خودرو در صحنه حادثه حضور نداشت و با وجود بازدید کامل از قسمت‌های مختلف خودرو و همکاری رده‌های امدادی از جمله اورژانس، اثری از وی به دست نیامد.

به گفته‌ی رئیس پلیس راهور کیش، مالک خودرو در پی تماس مأموران اعلام کرده است که وسیله‌ی نقلیه به‌صورت رِنت (اجاره) در اختیار فرد دیگری قرار داشته و با وجود تماس‌های متعدد، نامبرده پاسخگو نبوده است.

سرهنگ توانگر تصریح کرد: خودروی حادثه‌دیده به پارکینگ منتقل شده و اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسایی و پیدایش راننده متواری در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه صرفاً خسارتی بوده و به لطف خدا جراحت یا تلفات جانی در پی نداشته است.