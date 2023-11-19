خبرگزاری مهر، گروه استانها: اولین بارندگی پاییز امسال در آخرین روزهای هفته قبل رقم خورد و حالا یک سامانه بارشی جدید در راه استان بوشهر است و پیشبینی میشود که به زودی بارشها در سطح استان آغاز شود.
در بارندگی روزهای گذشته هرچند شدت و زمان بارشها خیلی زیاد نبود ولی باز هم موجب بروز اختلال در ترددها، آب گرفتگی برخی معابر و بروز مشکلات برای مردم شد.
بر اساس پیش بینیهای هواشناسی و بر اساس هشدارهای صادر شده میزان بارشها نسبت به روزهای قبل بیشتر خواهد بود این سامانه مدت زمان بیشتری در سطح استان فعال است.
همچنین در این روزها نقاط مختلف کشور نیز درگیر بارندگی خواهد بود و با توجه به اینکه استان بوشهر به عنوان حوضه آبریز استانهای بالادست محسوب میشود، احتمال ورود روانآبها از دیگر استانها نیز وجود دارد.
با توجه به هشدارهای صادر شده از سوی هواشناسی استان بوشهر و تذکرات مدیریت بحران، انتظار میرود با توجه به بارشهای روزهای آینده مردم به نکات ایمنی توجه کافی داشته باشند.
صدور هشدار نارنجی؛ فعال شدن سامانه بارشی
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی اظهار داشت: سامانه بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت روز سهشنبه در استان بوشهر فعال خواهد بود.
فرجالله شکوهیپور بیان کرد: بر این اساس وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با سرعت گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت، افزایش ارتفاع موج دریا بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ و گاهی بیش از ۳۰۰ سانتیمتر، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط وجود دارد.
وی از اختلال در ترددها و فعالیتهای دریایی خلیج فارس خبر داد و افزود: خطر غرقشدن شناورها بهویژه شناورهای سبک و نیمهسنگین وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از احتمال پارهشدن تورهای صیادی و خطر غرقشدن شناگران خبر داد و خاطرنشان کرد: خطر خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحلی نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم خودداری از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و نیمهسنگین و قایقهای صیادی و تفریحی خواستار اعمال ممنوعیت شنا و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی شد.
پیش بینی وقوع سیلاب در استان بوشهر
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: با اعلام احتمال وقوع سیلاب در حوضههای جنوبی کشور، از هم استانیها تقاضا میشود اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار داشته باشند.
با توجه به حجم بالای بارندگیها در مدت زمان کوتاه (حدود ۱۲۰ میلیمتر تجمعی)، جاری شدن سیل در استانهای همجوار و همچنین استان بوشهر محتمل است بهمن گشتاسب اظهار کرد: با توجه به پیش بینیهای سازمان هواشناسی کشور و اعلام دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای بوشهر، این سامانه از امروز تا پایان روز سهشنبه در جنوب کشور فعال است.
وی با اشاره به روند فعالیت سامانههای بارشی قبلی عنوان کرد: تغییر اقلیم باعث عدم قطعیت در نتایج مدلها و ناپایداری سامانههای بارشی میشود و شدت یافتن یا کاهش این سامانه نیز محتمل است.
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: با توجه به حجم بالای بارندگیها در مدت زمان کوتاه (حدود ۱۲۰ میلیمتر تجمعی)، جاری شدن سیل در استانهای همجوار و همچنین استان بوشهر محتمل است و لذا کشاورزان، دامداران و عشایر محترم میبایست اقدامات پیشگیرانه را مدنظر داشته باشند.
وی تصریح کرد: از هم استانیهای گرامی به ویژه عشایر تقاضا میشود تا نسبت به هرگونه اتراق، چرای دام و تردد در محدوده رودخانهها و آبراهها، به ویژه رودخانههای اصلی استان بپرهیزند.
بهمن گشتاسب اضافه کرد: همچنین در زمان سیلاب، از هرگونه تردد، توقف و عکاسی در حاشیه رودخانهها، لبه آبراهها و روی پلها اجتناب گردد تا شاهد وقوع حوادث ناخوشایند نباشیم.
آمادهباش در استان بوشهر
مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی جوی و دریایی گفت: سامانه بارشی جدید از اواخر وقت امروز در استان بوشهر فعال میشود.
کوروش دهقان اضافه کرد: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید از اواخر روز یکشنبه ۲۸ آبان تا ظهر روز سه شنبه ۳۰ آبان شاهد افزایش ناپایداریهای جوی، بارش شدید باران، رگبار، رعد و برق، تند بادهای لحظهای و بارش تگرگ در مناطق مستعد خواهیم بود.
با فعالیت این سامانه احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و احتمال بروز خسارت به زیر ساختها و اِلمان های شهری وجود دارد مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: با فعالیت این سامانه احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و احتمال بروز خسارت به زیر ساختها و اِلمان های شهری وجود دارد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی جوی و دریایی تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی مسئول و ستادهای استانی و شهرستانها ضمن آماده باش کامل نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی عمومی اقدام کنند.
دهقان بیان کرد: به همه هم استانیهای عزیز و مردم فهیم استان بوشهر توصیه میشود در این بازه زمانی از تردد در مناطق پر خطر، ارتفاعات، مسیرهای سیلابی، ترددهای دریایی و نشستن در سواحل اجتناب کنند.
انتظار میرود مردم و مسئولان برخوردی آگاهانه با وضعیت جوی داشته باشند و مردم مراقبتهای لازم را داشته باشند و مسئولان نیز برای خطرات احتمالی در آمادگی کامل قرار داشته باشند.
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