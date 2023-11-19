جذب ۱۰۰۰ پرستار طی دو سال در استان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از پرستاران استان در ساری ا اشاره به خدمات پرستاران در طول تاریخ اظهار داشت: این قشر در دوران کرونا خدمات نده‌ای را ارائه کرده‌اند و اگر جهاد ایثارگری پرستار نبود سرنوشت مردم کشور مشخص نبود.

وی با عنوان این که کشور توانست با جهاد پرستاران کشور از این بحران عبور کند و بار دیگر و بار دیگر توانمندی ایران اثبات شود، مراقبت از سلامت مردم را توفیقی است که خداوند بزرگوار به پرستاران اهدا کرده است و با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) اظهار داشت: کار حضرت زینب (س) در تاریخ ماندگار شده است و این حضرت مسئولیت جهاد تبیین را بر عهده داشته است و پرستاران می‌توانند با الگو قرار دادن این شخصیت عظیم جهان اسلام شیعه برای کل جهان الگو شوند.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه پرستاران باید قدر خود را بدانند، ادامه داد: پرستاران در دوران کرونا به عنوان یک اسطوره در ایثار شهادت بودند.

استاندار مازندران با بیان این که خدمات پرستاران بر مسئولان پوشیده نیست، گفت: سال‌ها پرستاران زیادی داشتیم که بلاتکلیف بودند اما سال گذشته ۷۰۰ نفر در گروه پرستاری در استان جذب شدند و تا پایان سال جاری نیست ۲۸۰ نفر در شرف جذب و قرار دارند.

حسینی پور با بیان این که حدود ۱۰۰۰ نفر از پرستاران استان تعیین تکلیف شدند اظهار امیدواری کرد تا وضعیت استخدامی مابقی پرستاران در طی فعالیت دولت روشن شود و گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز در استان شروع شده است.