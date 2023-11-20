به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عفو بین الملل از تداوم بمباران غزه از سوی جنگندههای رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد: هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد.
عفو بین الملل بیان کرد: حملات غیرقانونی اسرائیل به غزه گواه این است که ارزشی برای جان فلسطینیها قائل نیست.
همچنین عفو بین الملل اعلام کرد: ادله جدید درباره ارتکاب جنایات جنگی در غزه از سوی اسرائیل وجود دارد و باید درباره آن تحقیق به عمل آید.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: ما از دادستان دیوان بین المللی کیفری میخواهیم که اقدامات لازم را به منظور تحقیق درباره جنایات جنگی درغزه به عمل آورد.
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