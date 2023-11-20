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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۸

فردا سه‌شنبه؛

هفتمین جلسه «بچه‌های رستا» در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود

هفتمین جلسه «بچه‌های رستا» در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود

هفتمین جلسه از ویژه برنامه «بچه های رستا» با موضوع «تأثیر ایمان و امید در پرورش قهرمانان ملی» فردا سه شنبه ۳۰ آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه از ویژه برنامه «بچه های رستا» با موضوع «تأثیر ایمان و امید در پرورش قهرمانان ملی» فردا سه شنبه ۳۰ آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

این ویژه برنامه با شعار «من هم می‌توانم یک قهرمان باشم» ویژه نوجوانان برگزار شده و طی آن جمعی از نوجوانان در فضایی گفت وگو محور درباره موضوع این جلسه صحبت می‌کنند.

تقویت روحیه پرسشگری و گفتگوی مؤثر در نوجوانان، تقویت هویت اجتماعی نوجوانان در قالب‌های گفتگو، ایجاد محیطی امن و مناسب برای بیان صریح مسائل نوجوانان و تبیین صحیح موضوع‌های و مسائل حوزه نوجوانی در فضای گفت و گو و مباحثه از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

مراسم مورد اشاره فردا سه‌شنبه ۳۰ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

کد مطلب 5945220

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