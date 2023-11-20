به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه از ویژه برنامه «بچه های رستا» با موضوع «تأثیر ایمان و امید در پرورش قهرمانان ملی» فردا سه شنبه ۳۰ آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار میشود.
این ویژه برنامه با شعار «من هم میتوانم یک قهرمان باشم» ویژه نوجوانان برگزار شده و طی آن جمعی از نوجوانان در فضایی گفت وگو محور درباره موضوع این جلسه صحبت میکنند.
تقویت روحیه پرسشگری و گفتگوی مؤثر در نوجوانان، تقویت هویت اجتماعی نوجوانان در قالبهای گفتگو، ایجاد محیطی امن و مناسب برای بیان صریح مسائل نوجوانان و تبیین صحیح موضوعهای و مسائل حوزه نوجوانی در فضای گفت و گو و مباحثه از جمله اهداف برگزاری این نشست است.
مراسم مورد اشاره فردا سهشنبه ۳۰ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در فرهنگسرای اشراق برگزار میشود.
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