به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه از ویژه برنامه «بچه های رستا» با موضوع «تأثیر ایمان و امید در پرورش قهرمانان ملی» فردا سه شنبه ۳۰ آبان در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

این ویژه برنامه با شعار «من هم می‌توانم یک قهرمان باشم» ویژه نوجوانان برگزار شده و طی آن جمعی از نوجوانان در فضایی گفت وگو محور درباره موضوع این جلسه صحبت می‌کنند.

تقویت روحیه پرسشگری و گفتگوی مؤثر در نوجوانان، تقویت هویت اجتماعی نوجوانان در قالب‌های گفتگو، ایجاد محیطی امن و مناسب برای بیان صریح مسائل نوجوانان و تبیین صحیح موضوع‌های و مسائل حوزه نوجوانی در فضای گفت و گو و مباحثه از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

مراسم مورد اشاره فردا سه‌شنبه ۳۰ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.