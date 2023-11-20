به گزارش خبرنگار مهر، در بازی عصر دوشنبه تیم فوتبال ساوالان یوردی مشگینشهر با لاچین جلفا، تیم مشگینشهری توانست با نتیجه پرگل چهار بر صفر حریف خود را از پیش رو برداشته و به عنوان اولین تیم به مرحله بعد جام حذفی کشور گام بگذارد.
در این دیدار که در هوای سرد ورزشگاه تختی مشگینشهر برگزار شد، این تیم توانست در اوج گمنامی حریف خود را از پیش رو برداشته و به مرحله بعد جام حذفی کشور که تیمهای برتر حضور دارند، گام گذاشته و خود را برای مسابقه بعدی آماده کند.
تیم فوتبال آیندهسازان اردبیل که در لیگ دسته ۲ توپ میزند، فردا قرار است به مصاف حریف خود برود تا با شاگردان فرشاد فیوز در قالب تیم نیروی زمینی مسابقه حساسی را برگزار کرده تا خود را برای صعود در جدول ردهبندی آماده کند.
در کنار برگزاری هفته چهارم لیگ دسته ۲ کشور و مسابقه آیندهسازان با نیروی زمینی که به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد، تیم شهرداری اردبیل نیز که با هفت امتیاز صدرنشین لیگ دسته سه کشور است، برابر حریف زنجانی خود در این شهر به میدان خواهد رفت تا در بازی سخت مقابل تیم زنجانی توانمندی خود را محک بزند.
پادیاب خلخال نیز که در لیگ دسته سه حضور دارد در دیدار خود برابر میهمان زنجانی بازی خواهد کرد تا بتواند جایگاه چهارمی خود را ارتقا دهد.
نمایندگان فوتبال استان اردبیل در لیگهای مختلف این روزها مشغول بازیهای حساس هستند تا فوتبال اردبیل از جایگاه مناسبی در سطح ملی برخوردار شود.
