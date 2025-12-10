نماینده های والیبال گلستان درلیگ برتروالیبال به مصاف حریفان خودمی روند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور روز چهارشنبه برگزار میشود و تیم پاس گرگان میهمان چادرملو اردکان و استقلال گنبد در تهران به مصاف پیکان میرود.
رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور امروز با انجام ۷ بازی از ساعت ۱۶ در حالی پیگیری میشود که تیم پاس گرگان با ۵ امتیاز، ۱ برد و ۳ باخت در رده یازدهم جدول قرار دارد.
استقلال گنبد دیگر نماینده گلستانی در رقابتهای لیگ برتر با ۲ امتیاز، ۱ برد و ۳ باخت به عنوان تیم یازدهم در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور دست و پنجه نرم میکند.
عیسی سنگدوینی سرمربی تیم پاس گرگان با بیان اینکه این تیم تنها نماینده نیروهای مسلح در لیگ برتر است، اظهارکرد: همه بازیهای نیم فصل اول بیرون از خانه بوده است و این شرایط را کمی سخت کرده است.
وی ادامه داد: در بحث مالی نیز اسپانسر نداریم و با توجه به بازیهای بیرون از خانه حتی در هزینههای رفت و آمد هم دچار مشکل هستیم.
