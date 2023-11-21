به گزارش خبرگزاری مهر، دومین رویداد ادبی تهران به روایت دختران پس از چهار روز برگزاری دوره‌ی آموزشی و ماراتن نویسندگی به کار خود پایان داد.

این‌رویداد ادب بخشی از برنامه‌های ۱۷ گانه اداره‌کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران بود که به مدت چهار روز با حضور دختران نوجوان تهرانی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شد.

در این‌برنامه، نوجوانان دختر علاقه‌مند به داستان‌نویسی، ضمن حضور در کارگاه‌های آموزشی نویسندگان به‌نامی همچون محمدرضا شمس، مصطفی خرمان، خسرو باباخانی و عباس قدیرمحسنی؛ با سبک‌های ادبی رئال، فانتزی و معمایی و پلیسی آشنا شدند.

برگزاری نشست دیدار با نویسندگانی چون محمد میرکیانی، محسن هجری، مریم هاشم‌پور و… نیز از دیگر برنامه‌های این رویداد ادبی بود.

در ماراتن نویسندگی که پایان‌بخش این رویداد ادبی بود قریب به ۱۵۰ دختر نویسنده نوجوان به رقابت پرداختند.

آثار نوجوانان شرکت‌کننده در این رویداد ادبی در کتابی به چاپ خواهد رسید.

دومین دوره رویداد ادبی «تهران به روایت دختران» در قالب طرح بورسیه نویسندگان نوجوان توسط اداره‌کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران و با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شناخت و فهم دغدغه‌ها و نیازهای دختران نوجوان و خانواده‌های آنان در این کلان‌شهر، به منظور برنامه‌ریزی برای این گروه سنی برگزار شد.