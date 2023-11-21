به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا عباسپور نادری، مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران گفت: ۵۵۹ تن ماهیان استخوانی در آب‌های خزر از ابتدای فصل صید تا ۲۰ آبان امسال صید شده است.

وی میزان کل صید ماهی سفید را طی این مدت ۱۲۹ تن معادل حدود ۲۳ درصد و ماهی کفال را ۲۷۴ تن معادل حدود ۴۹ درصد از کل صید ماهیان استخوانی عنوان کرد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ طبق برنامه هدف حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن ماهیان استخوانی از آب‌های خزر صید شود.

عباسپور نادری در همین حال سهم صید ماهیان استخوانی استان‌های گیلان را طی این مدت ۱۶۷ تن معادل حدود ۳۰ درصد، مازندران ۳۵۱ تن معادل حدود ۶۳ درصد و گلستان را ۴۱ تن معادل حدود ۷ درصد از کل صید ماهیان استخوانی اعلام کرد.

مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به حمایت‌های سازمان شیلات از جامعه صیادی تصریح کرد: توسعه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای، کمک به ایجاد مشاغل جانبی در محدوده جایگاه‌های صید، بنادر و مراکز تخلیه و افزایش درآمد صیادان، گسترش سطح پوشش خدمات بیمه‌ای صیادان و شناورهای صیادی مانند معافیت حق بیمه ملوانان شناورهای صیادی سهم کارفرما و کاهش نرخ حق بیمه صیادان پره از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد را از جمله این حمایت‌ها برشمرد.

به گفته وی تأمین سوخت با نرخ حمایتی به شناورهای صیادی تحت پوشش، جلب مشارکت نمایندگان جامعه صیادی در برنامه‌ریزی‌ها و جلسات تصمیم‌گیری سازمان شیلات و کمک به چندمنظوره کردن تعاونی‌های صیادی پره و ایجاد منابع درآمدی جدید از طریق گردشگری، آبزی‌پروری دریای و ساحلی از دیگر حمایت‌های سازمان شیلات از جامعه صیادی هستند.