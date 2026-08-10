علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ایمنسازی موتورسیکلتسواران و ادوات کشاورزی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی چهار ماهه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد کاربران آسیبپذیر جادهای، افزایش آگاهی و کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.
وی افزود: اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه طی این مدت مجموعهای از برنامههای آموزشی، فرهنگی و عملیاتی را برای افزایش ایمنی راکبان موتورسیکلت و رانندگان ادوات کشاورزی در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: در قالب این طرح، ۳۰۵ کلاه ایمنی میان راکبان موتورسیکلت توزیع شد تا ضمن ترویج فرهنگ استفاده از تجهیزات حفاظتی، زمینه کاهش شدت آسیبهای ناشی از حوادث احتمالی برای این گروه از کاربران جادهای فراهم شود.
سلیمی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات انجامشده، افزایش دیدپذیری موتورسیکلتها و رفع نواقص ایمنی آنها بوده که در این راستا یک هزار و ۲۲۰ مورد نصب برچسب شبرنگ و رفع نواقص ایمنی موتورسیکلتها انجام شده است.
وی با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از سوانح جادهای، گفت: طی چهار ماهه نخست سال جاری، ۳۶۵ نفرساعت آموزشهای ایمنی به راکبان موتورسیکلت ارائه شده و رانندگان ادوات کشاورزی نیز از ۲۶۵ نفرساعت آموزشهای مرتبط با ایمنی تردد بهرهمند شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه افزود: در این آموزشها تلاش شده است کاربران با اصول تردد ایمن، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضرورت استفاده از تجهیزات حفاظتی و همچنین خطرات ناشی از بیتوجهی به نکات ایمنی آشنا شوند.
سلیمی در ادامه از اجرای اقدامات گسترده ایمنی برای ادوات کشاورزی و وانتبارها خبر داد و اظهار کرد: طی چهار ماهه سال جاری، روی ۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه ادوات کشاورزی و وانتبار برچسبهای شبرنگ نصب شده است.
وی گفت: نصب این علائم با هدف افزایش دیدپذیری وسایل نقلیه و شناسایی بهتر آنها از سوی سایر رانندگان، بهویژه در ساعات شب و شرایط کاهش دید انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تردد ادوات کشاورزی و وسایل نقلیه کندرو در محورهای مواصلاتی، بهویژه در ساعات تاریکی، میتواند خطر تصادف را افزایش دهد و نصب تجهیزات و علائم شبرنگ یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش این خطر و ارتقای ایمنی تردد محسوب میشود.
سلیمی تأکید کرد: ارتقای ایمنی موتورسیکلتسواران، رانندگان ادوات کشاورزی و سایر کاربران آسیبپذیر جادهای از اولویتهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه است و برنامههای آموزشی، فرهنگسازی، توزیع تجهیزات ایمنی و رفع نواقص وسایل نقلیه با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: افزایش آگاهی کاربران جادهای در کنار تجهیز وسایل نقلیه به علائم و تجهیزات ایمنی میتواند نقش مهمی در کاهش سوانح و حفظ جان کاربران در محورهای مواصلاتی استان داشته باشد.
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