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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۶

بازداشت عامل انتشار مطالب اهانت‌آمیز درباره راهپیمایی اربعین در مرکزی

بازداشت عامل انتشار مطالب اهانت‌آمیز درباره راهپیمایی اربعین در مرکزی

اراک - دادستانی مرکز استان مرکزی از شناسایی و بازداشت زنی که مطالب اهانت‌آمیز و غیرمستند درباره راهپیمایی اربعین حسینی در فضای مجازی منتشر کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت اله درودگر اظهار کرد: در پی انتشار مطالبی مخدوش، فاقد استناد و اهانت‌آمیز درباره راهپیمایی عظیم و پرشور اربعین حسینی در فضای مجازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این گزارش، با ورود سریع دادستانی مرکز استان و در پی مطالبه و دغدغه شهروندان و مؤمنان، فرد منتشرکننده مطالب غیرمستند پس از شناسایی، با دستور قضایی دستگیر و به زندان معرفی شد.

درودگر گفت: همچنین صفحه مجازی متهم که مطالب مورد اشاره در آن منتشر شده بود، با دستور قضایی مسدود شد.

دادستانی مرکز استان مرکزی بیان کرد: فرایند رسیدگی به این پرونده مطابق قوانین و مقررات قانونی و موازین شرعی، در اسرع وقت انجام خواهد شد.

کد مطلب 6912617

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