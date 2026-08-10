ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو نیز شاهد ترافیک سنگین صبحگاهی هستیم.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس و همچنین محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع ترافیک سنگین صبحگاهی گزارش شده است.

سرهنگ محبی گفت: در حال حاضر تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تردد روان جریان دارد.در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت محورهای منتهی به خراسان رضوی

جانشین پلیس راه فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر تردد در محور نیشابور ـ مشهد، محور تربت حیدریه ـ مشهد و محور قوچان ـ مشهد روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی در پایان به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی مسیر مطلع شوند و ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند تا سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.