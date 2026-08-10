به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه مشترک وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، با مدیران کمیته فوتسال و مدیران مالی فدراسیون فوتبال برگزار شد، نشستی که به گفته شمسایی، بیش از آنکه درباره امروز باشد، به آینده تیم ملی و برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آسیا و جام جهانی اختصاص داشت.

شمسایی پس از این جلسه گفت: جلسه بسیار خوبی بود. امسال نسبت به سال گذشته تقویم خلوت‌تری داریم. یک فیفادی را به دلیل شرایط جنگی از دست دادیم و رقبای ما از این فرصت استفاده کردند اما این وضعیت خاص کشور ماست و آن را باید جزئی از روند کاری ببینیم.

سرمربی تیم ملی با اشاره به مسابقات داخل سالن آسیا در عربستان، این رقابت‌ها را یکی از برنامه‌های پیش روی تیم ملی دانست و گفت باید از فرصت‌های باقی‌مانده برای آماده‌سازی بهتر استفاده کرد برای همین قصد نداریم هیچ امکانی را در راه محک زدن تیم و بازیکنان از دست بدهیم.

او درباره محور اصلی جلسه نیز توضیح داد: ماحصل جلسه امروز، آینده‌نگری برای دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال آینده و بازی‌های جام جهانی است. برنامه‌هایی برای تیم ملی و رصد دقیق لیگ داریم و فکر می‌کنم با دیدگاه وسیعی که آقای تاج برای فوتسال در نظر گرفته شده، اگر دیدارهای تدارکاتی مناسبی داشته باشیم، می‌توانیم آینده روشنی داشته باشیم.

شمسایی در ادامه از هدف کادر فنی برای حضور متفاوت در جام جهانی گفت: تمام تلاش من و کادرم این است که مثل گذشته برای سربلندی کشورم قدم برداریم و در جام جهانی نمایش درخشان‌تری داشته باشیم.

اما شاید صریح‌ترین بخش صحبت‌های او به انتخاب بازیکنان مربوط می‌شد: تیم ملی ارث پدری ما نیست. هر کسی که تلاش کند و انگیزه واقعی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی داشته باشد و به این پرچم و کشور عرق داشته باشد، این فرصت را دارد که لباس تیم ملی را به تن کند.

او در پایان تأکید کرد ملاک انتخاب بازیکنان، تلاش، انگیزه و شایستگی خواهد بود و درهای تیم ملی به روی بازیکنان شایسته باز است.