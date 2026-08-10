اردستان ۸۲ بنای تاریخی ثبت ملی شده دارد

مجتبی پورشفیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اردستان با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خود، در چهار حوزه اصلی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری فعالیت دارد و در حوزه ابنیه تاریخی و محوطه‌های باستانی از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: اردستان دارای ۸۲ بنای تاریخی ثبت‌ ملی شده، یک اثر ثبت جهانی و دو اثر کاندیدای ثبت جهانی است و با توجه به این ظرفیت‌ها، چهارمین شهرستان تاریخی استان اصفهان محسوب می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی اردستان خاطرنشان کرد: در حاشیه کویر مرکزی و در فلات مرکزی ایران، ۳۲ محوطه باستانی در شهرستان شناسایی شده که تعدادی از آنها در شرف ثبت قرار دارند و امیدواریم با پیگیری مسئولان شهرستان، به‌ویژه فرماندار و نماینده مردم، زمینه برگزاری فصول کاوش و مطالعات باستان‌شناسی در این محوطه‌ها فراهم شود.

پورشفیع تصریح کرد: انجام کاوش‌های باستان‌شناسی می‌تواند بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ این منطقه از کشور را آشکار و ظرفیت‌های تاریخی اردستان را بیش از گذشته به مردم و گردشگران معرفی کند.

وی بیان کرد: در حوزه ابنیه تاریخی با چالش‌هایی همچون توسعه ناهمگون شهری، حفاری‌های غیرمجاز، فرسایش طبیعی خاک، کمبود نیروی متخصص، سخت‌گیری در صدور مجوزهای مربوط به کاوش و مطالعات باستان‌شناسی و کمبود اعتبارات مواجه هستیم.

رئیس میراث فرهنگی اردستان ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز شهرستان دارای ۳۵ تأسیسات گردشگری است که ۱۷ مورد آن اقامتی و سایر موارد در قالب مراکز پذیرایی و خدمات گردشگری فعالیت می‌کنند.

پورشفیع اضافه کرد: یکی از اقدامات شاخصی که در حوزه گردشگری شهرستان در حال پیگیری است، تهیه و تنظیم تقویم گردشگری اردستان با هدف ثبت جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری است که پس از نهایی شدن، جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: نزدیکی اردستان به مرکز استان، قرارگیری در حاشیه کویر مرکزی ایران، مجاورت با کریدور شمال به جنوب کشور، برخورداری از خط راه‌آهن سراسری و پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرستان برای توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی اردستان بیان کرد: وجود بناهای تاریخی و آثار ثبت‌شده‌ای که هر کدام از آنها از ویژگی‌ها و شاخصه‌های منحصربه‌فردی برخوردار هستند، ظرفیت مهمی برای جذب گردشگر و معرفی هویت تاریخی شهرستان به شمار می‌رود.

پورشفیع اضافه کرد: در حوزه صنایع دستی نیز ۱۱۲ هنرمند در ۱۰ رشته هنری در شهرستان شناسایی و برای آنها کارت شناسایی از سوی مجموعه میراث فرهنگی صادر شده است.

وی ادامه داد: این هنرمندان عمدتاً در رشته‌هایی همچون خراطی، سفال، آهنگری و مینا فعالیت دارند که از میان آنها ۲۰ نفر تحت پوشش بیمه هنرمندان قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز در حال حاضر هفت پروژه فعال در شهرستان در حال اجرا است که این طرح‌ها شامل هتل، هتل گیمینگ، مجموعه‌های بین‌راهی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی اردستان تاکید کرد: برای اجرای این پروژه‌ها بالغ بر سه هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود که با بهره‌برداری از آنها ظرفیت تأسیسات گردشگری و جذب گردشگر در شهرستان افزایش پیدا خواهد کرد.

پورشفیع اضافه کرد: در حوزه اعتبارات نیز سال گذشته با پیگیری فرماندار اردستان، اعتبارات تملک دارایی‌های مجموعه میراث فرهنگی شهرستان نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار به این مجموعه اختصاص پیدا کرد.

وی گفت: با وجود افزایش اعتبارات، به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت حاکم بر کشور، میزان تخصیص اعتبارات پایین بود و در این بخش حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشتیم.

رئیس میراث فرهنگی اردستان ادامه داد: با پیگیری مسئولان شهرستان، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های میراث فرهنگی شهرستان، به‌ویژه سه بافت تاریخی، خانه حکیم و یخچال مهاباد، در نظر گرفته شد.

پورشفیع تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اعتبارات اختصاص‌یافته، مبلغ شش میلیارد تومان برای خانه حکیم است؛ پروژه‌ای که مرمت آن بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده و پس از چند دوره مرمت، امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این بنای تاریخی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات بحران و اعتبارات مربوط به زلزله سال گذشته، ۲۳ میلیارد تومان درخواست اعتبار داشتیم که متأسفانه میزان تخصیص آن صفر بود و همچنین از محل اعتبارات سیل نیز هشت میلیارد تومان درخواست شد که این اعتبار نیز تخصیصی نداشت.

رئیس میراث فرهنگی اردستان تاکید کرد: با وجود تخصیص اعتبارات متعدد، به دلیل تعدد بناهای تاریخی، وسعت محوطه‌های ثبتی و محدوده‌های تاریخی شهرستان که بالغ بر ۲۵۰ هکتار است، همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستیم.

پورشفیع بیان کرد: عدم تخصیص اعتبارات کافی موجب شده تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی شهرستان در شرایط اضطراری و ناپایدار قرار بگیرند و اگر نتوانیم از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و همچنین ظرفیت دستورالعمل‌های جدید استفاده کنیم، در زمینه حفاظت و نگهداری میراث گذشتگان با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

وی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های جدید، استفاده از بند «خ» ماده ۲۰ و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای اجرای پروژه‌های مرمتی و همچنین برخورداری خیرین از معافیت‌های مالیاتی است که اطلاع‌رسانی آن در شبکه‌های اجتماعی انجام شده و جلسات کارشناسی این موضوع نیز در فرمانداری دنبال خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی اردستان یادآور شد: موضوع دیگر، طرح نشان‌دار کردن مالیات و استفاده از ظرفیت مؤدیان مالیاتی شهرستان برای حفظ، مرمت و نگهداری بناهای تاریخی است که می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز این حوزه نقش مؤثری داشته باشد.