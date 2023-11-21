همکاری بین سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق مشترک ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی مناطق آزاد ایران با حضور حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همراهی مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد؛ در سفر به کشور عمان نشستهای مشترکی با رؤسای مناطق آزاد، وزیر تجارت و اتاقهای بازرگانی و فعالین اقتصادی کشور عمان، برگزار کردند.
در طی این سفر و با توجه به اشتراکات و فرصتهای تجاری که در منطقه آزاد اروند وجود دارد و در راستای بالا بردن سطح مبادلات تجاری بین ایران و عمان توافقنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق مشترک عمان و ایران با هدف توسعه سرمایهگذاری و تجارت بین دو کشور، امضا شد.
در این توافقنامه بر گسترش همکاری با هدف صادرات و نیز تبادل سرمایهگذار بین منطقه آزاد اروند و کشور عمان در زمینههای صادراتی، تولید و ریبرندیگ تأکید شده است.
همچنین در موافقتنامه مذکور مقرر شد سرمایهگذاران عمانی که در منطقه آزاد اروند اقدام به سرمایهگذاری کنند، تمام مجوزهای قانونی و سرمایهگذاری خارجی برای آنها از سمت سازمان منطقه آزاد اروند صادر شود.
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