به گزارش خبرگزاری مهر، دو کتاب «بازی با نقطه ها» و «آمادگی برای نوشتن» نوشته داریوش صادقی به تازگی توسط انتشارات نیستان به چاپ پنجم و دهم رسیده‌اند.

کتاب «بازی با نقطه ها» یک کتاب سرگرمی و بازی نیست بلکه کتابی است که مهارت های ابتدایی ضروری برای نوشتن، تقویت دقت در ترسیم اشکال و کنترل بر مداد را آموزش می دهد.

برای پیش دبستانی ها که می خواهند به کلاس اول بروند، درست نوشتنِ شکل حروف و اعداد از اهمیت زیادی برخوردار است. در کتاب بازی با نقطه ها کودکان به طور غیر محسوس شکل های ساده، نیم دایره، منحنی، زاویه دار، راست و مورب را تمرین می کنند. کودک اتصال دو نقطه نزدیک به هم را به راحتی انجام می دهد. از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت می کند و در پایان یک شکل نیم دایره بزرگ یا قسمتی از یک خرس کوچولو را با منحنی های فراوان تکمیل می کند.

در هر شکل می توان الگویی از حروف الفبای فارسی و یا اعداد را پیدا کرد. در اصل، کودک در حین بازی و تکمیل این نقطه ها، بطور غیرمستقیم حالت یا بخشی از حروف و اعداد را تمرین می کند. اگر کمی در اتصال نقطه ها به هم دقت نمائیم، متوجه می شویم که ارتباط دو نقطه به هم می تواند در حالت های چپ به راست، راست به چپ، بالا به پایین، پایین به بالا، مورب، منحنی و نیم دایره و … باشد. این نوع حرکت های کوتاه و بین نقطه ای، تمرین بسیار مناسبی جهت دست ورزی و تقویت کنترل مداد می باشد.

با اتصال تمامی نقاط به هم و تکمیل شکل ها کودک احساس می‌کند بخش های ناتمام را درست کرده و به موفقیت دست یافته است.

چاپ پنجم این کتاب با۶۰ صفحه و قیمت ۷۱ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب «آمادگی برای نوشتن»، یک کتاب مقدماتی برای نوشتن حروف فارسی می باشد. این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست کتاب، تمرین هایی ابتدایی برای کشیدن خطوط ساده و نسبتاً بزرگ آورده شده است. کودک باید نقطه چین ها را با مداد تکمیل کند و سعی کند دقیقاً با مداد روی نقطه چین حرکت نماید.

در ادامه، خطوط نقطه چین تا حدودی به شکل ها و حالت های ساده حروف الفبا نزدیک می شود، کودک علاوه بر تکمیل تصاویر و نقطه چین ها باید مطابق نمونه نوشته شده، روی خطوطِ پایین هر تصویر را رونویسی کند.

در قسمت آخر، شکل عمومی حروف الفبا به صورت کوچک و بزرگ آورده شده است، که لازم است کودک مانند نمونه ها رونویسی کرده و به تعداد کافی از روی شکل حروف بنویسد. لازم به ذکر است که در اینجا ما فقط با شکل حروف سروکار داریم و نباید از اسم و صدای حرفها سخنی به میان آورده شود. بنابراین فقط کودک را راهنمایی کنید تا نقطه چین ها را تکمیل و شکل حروف را بازنویسی کند.

در نوشتن شکل حروف، نقطه شروع هر شکل مهم است. در ابتدا به کودکان نشان دهید که طریقه درست نوشتن هر شکل به چه صورت است و از کجا باید شروع به نوشتن کند. اگر ملاحظه کردید که نقطه شروع هر حرف را درست انجام نمی دهد او را راهنمایی کنید تا به نقطۀ شروع توجه کند و به فلش های راهنما دقت نماید. مثلاً برای نوشتن حرف «ل» باید از بالا به سمت پایین حرکت نماید نه برعکس.

در کتاب آمادگی برای نوشتن هدف، آموزش و آشنایی با شکل کلی حروف و حرکت صحیح نوشتن آنها می باشد. معمولاً کودکان ابتدا بر عضلات بزرگ دست خود مسلط می شوند و می توانند در کشیدن و رسم شکل ها ی بزرگ مهارت پیدا کنند و کم کم عضلات دستان و انگشتان آنها تقویت شده و توانایی کشیدن شکل های ظریف و کوچک را پیدا می کنند. تمرین های کتابهای بازی با نقطه ها، بازی های مارپیچ، پیش نیاز ضروری برای کودکانی است که هنوز نتوانسته اند مهارت کافی بر عضلات کوچک دست خود را پیدا نمایند.

چاپ دهم این کتاب هم در ۶۰ صفحه و قیمت ۷۱ هزار تومان عرضه شده است.