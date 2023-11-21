  1. استانها
  2. تهران
۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر خبر داد؛

آزاد سازی ۳۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی اسلامشهر

آزاد سازی ۳۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی اسلامشهر

اسلامشهر- مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر از آزاد سازی ۳۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

مسعود ایلکا در گفتگو با خبرنگار مهر از آزاد سازی اراضی کشاورزی اسلامشهر خبر داد و اظهار کرد: طی این اقدام ۲۵ مورد دستور قضائی تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۴ مورد احکام قطعی صادره توسط رئیس حوزه قضائی که شامل بنای احداثی ویلایی، سکوی سیمانی، آلاچیق، دیوارکشی و محوطه سازی با حضور پرسنل اراضی مدیریت جهاد کشاورزی، نماینده دادستان، شهرداری اسلامشهر و همراهی فرماندهی پلیس پیشگیری، اورژانس و یگان امداد نیروی انتظامی این شهرستان اجرا شد.

ایلکا گفت: با قلع و قمع این ساخت و سازها ۳۶ هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی حریم شهر احمدآباد مستوفی شهرستان اسلامشهر آزادسازی شد.

وی افزود: گزارش‌های مردمی توسط ستاد استانی از طریق سامانه ۱۳۱ اخذ و در سریع‌ترین زمان از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری می‌شود.‌

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر عنوان کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز، شن ریزی، دیوارکشی و محوطه سازی در مزارع و باغات بدون اخذ مجوز از سازمان و مدیریت‌های جهاد کشاورزی و امور اراضی ممنوع بوده و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداث شده با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

ایلکا بیان کرد: روستاییان و کشاورزان در صورت قصد احداث بنا و تأسیسات یا دیوارکشی در اراضی زارعی و باغی متعلق به خود، حتماً قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشاوره و برای دریافت مجوز قانونی اقدام کنند.

کد مطلب 5946623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 4
      پاسخ
      عالی..جای خوشحالی ..ممنون..
    • محمدسالمی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 1
      پاسخ
      سلام در خوزستان �ین‌های کشاورزی و گندمکاری سنددار و منابع طبیعی دست گذاشته روشون �ن زمین‌های کشاورزی رو داره تبدیل می‌کنه به دیمزار هرجا هم می‌رویم کسی جوابگو نیست حالا می‌خوان زمینا رو به کی بدن خدا عالمه
    • این کجاش آزادسازیه ازغزه بدتر شده شماهم اسراییل هس AE ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      3 1
      پاسخ
      متاسفم
    • ایرانی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باید قبل از اینکه مصالح بیاد سر زمین جلوگیری بشه و این اراضی که داخلش ساخت وساز و دیوارکشی شده خراب کردنش فقط حیف شدن سرمایه مردم و حق الناس هست و این زمین که مخروبه پر از نخاله شده دیگه داخلش کشاورزی نمیشه و نمای بدی به منطقه میده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها