آزاد سازی ۳۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی اسلامشهر

مسعود ایلکا در گفتگو با خبرنگار مهر از آزاد سازی اراضی کشاورزی اسلامشهر خبر داد و اظهار کرد: طی این اقدام ۲۵ مورد دستور قضائی تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۴ مورد احکام قطعی صادره توسط رئیس حوزه قضائی که شامل بنای احداثی ویلایی، سکوی سیمانی، آلاچیق، دیوارکشی و محوطه سازی با حضور پرسنل اراضی مدیریت جهاد کشاورزی، نماینده دادستان، شهرداری اسلامشهر و همراهی فرماندهی پلیس پیشگیری، اورژانس و یگان امداد نیروی انتظامی این شهرستان اجرا شد.

ایلکا گفت: با قلع و قمع این ساخت و سازها ۳۶ هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی حریم شهر احمدآباد مستوفی شهرستان اسلامشهر آزادسازی شد.

وی افزود: گزارش‌های مردمی توسط ستاد استانی از طریق سامانه ۱۳۱ اخذ و در سریع‌ترین زمان از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری می‌شود.‌

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر عنوان کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز، شن ریزی، دیوارکشی و محوطه سازی در مزارع و باغات بدون اخذ مجوز از سازمان و مدیریت‌های جهاد کشاورزی و امور اراضی ممنوع بوده و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداث شده با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

ایلکا بیان کرد: روستاییان و کشاورزان در صورت قصد احداث بنا و تأسیسات یا دیوارکشی در اراضی زارعی و باغی متعلق به خود، حتماً قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشاوره و برای دریافت مجوز قانونی اقدام کنند.