گسترش فوتبال ساحلی در دستور کار فدراسیون است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر شنبه در نشست مجمع عادی سالیانه فوتبال استان مرکزی، فوتبال ساحلی را از کم هزینه‌ترین ورزش‌ها بیان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری اندک می‌تواند یک تیم قوی در این ورزش سازماندهی کند که برای کشور افتخار آفرینی داشته باشد.

وی ادامه داد: فوتسال نیز مانند فوتبال ساحلی ظرفیت بسیاری دارد و در این ورزش جزو ۶ کشور برتر در جهان هستیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اشتباهات داوری نتیجه ۱۱ بازی لیگ برتر فصل جاری را تغییر داد، گفت: اشتباهات داوری در ۱۲ مسابقه دیگر لیگ هم وجود داشته اما نتیجه بازی را تغییر نداده است.

تاج اظهار داشت: همه تیم‌های لیگ برتر مدعی ضرر در نتیجه اشتباهات داوری هستند اما این طور نیست.

وی افزود: تیم‌ها در برخی مسابقات در نتیجه اشتباهات داوری ضرر، در برخی مسابقات هم از این اشتباهات سود کرده‌اند و نتیجه بازی به نفعشان شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال آلومینیوم اراک را یکی از تیم‌هایی بیان کرد که در فصل جاری بیش از تیم‌های دیگر از اشتباهات داوری ضرر کرده است.



تاج یادآور شد: در بازی دیروز آلومینیوم شاید اگر VAR بود کمک داور اشتباه نمی‌کرد.

وی ،تجهیز ورزشگاه‌ها به VAR را وظیفه باشگاه‌ها بیان کرد و گفت: این در حالی است که فدراسیون این وظیفه را بر عهده گرفته است.

رئیس فدراسیون فوتبال، حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را یک اقدام بی سابقه دانست و ادامه داد: با وجود اینکه برخی افراد این مهم را تهدید می‌دانستند، با برنامه‌ریزی‌های کاربردی فدراسیون این مسئله مهم به یک فرصت تبدیل شده چرا که حضور بانوان موجب نظم بخشی در ورزشگاه‌ها شده است.