اهدای ۶۹ سری جهیزیه به نوعروسان مریوانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قیصر امیدی شنبه شب در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان شهر مریوان اظهار کرد: ۶۹ جهیزیه که اهدایی مقام معظم رهبری به نو عروسان مریوانی بوده است به آنها تقدیم میشود.
فرمانده سپاه شهرستان مریوان به ارزش ریالی جهیزیهها پرداخت و افزود: این جهیزیهها به ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به نوعروسان این شهرستان اهدا شد.
وی تصریح کرد: خدمت به نیازمندان یکی از مهمترین اهداف نظام اسلامی ایران است و این مهم همواره در دستور کار مسؤولان و خدمتگزاران نظام و سپاه پاسداران بوده است.
امیدی خاطرنشان کرد: اهدای این جهیزیهها با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده که برای تأمین هر فقره جهیزیه ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
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