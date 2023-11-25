  1. استانها
  2. کردستان
۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

فرمانده سپاه مریوان:

اهدای ۶۹ سری جهیزیه به نوعروسان مریوانی

اهدای ۶۹ سری جهیزیه به نوعروسان مریوانی

مریوان_ فرمانده سپاه شهرستان مریوان گفت: ۶۹ نوعروس شهرستان مریوان جهیزیه دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قیصر امیدی شنبه شب در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان شهر مریوان اظهار کرد: ۶۹ جهیزیه که اهدایی مقام معظم رهبری به نو عروسان مریوانی بوده است به آنها تقدیم می‌شود.

فرمانده سپاه شهرستان مریوان به ارزش ریالی جهیزیه‌ها پرداخت و افزود: این جهیزیه‌ها به ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به نوعروسان این شهرستان اهدا شد.

وی تصریح کرد: خدمت به نیازمندان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام اسلامی ایران است و این مهم همواره در دستور کار مسؤولان و خدمتگزاران نظام و سپاه پاسداران بوده است.

امیدی خاطرنشان کرد: اهدای این جهیزیه‌ها با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده که برای تأمین هر فقره جهیزیه ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

کد مطلب 5949841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها