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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد:

داشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم است

داشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم است

یاسوج_ دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد گفت: باید مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضمانت اجرایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام حمزه پیش قدم ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی افزود: نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی یک مشکل است.

وی ابراز داشت: اگر بخواهیم معضلات اجتماعی رفع شود، باید جایگاه آن در قانون مشخص شود.

پیش قدم تصریح کرد: طی ۲ سال گذشته بیشترین جلسات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه باید متولی حوزه حجاب و عفاف مشخص باشد، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی باید در این رابطه تصمیم بگیرد و مشخص شود چه کسی در این زمینه سیاست گذار است.

کد مطلب 5951196

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