داشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام حمزه پیش قدم ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی افزود: نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی یک مشکل است.

وی ابراز داشت: اگر بخواهیم معضلات اجتماعی رفع شود، باید جایگاه آن در قانون مشخص شود.

پیش قدم تصریح کرد: طی ۲ سال گذشته بیشترین جلسات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه باید متولی حوزه حجاب و عفاف مشخص باشد، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی باید در این رابطه تصمیم بگیرد و مشخص شود چه کسی در این زمینه سیاست گذار است.