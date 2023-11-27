انعقاد تفاهم نامه همکاری منابع طبیعی با آموزش وپرورش هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نور موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان پیش از ظهر سه شنبه در نشست امضای تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش هرمزگان گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه که با نگاه به برون‌رفت از چالش‌های مختلف از جمله توسعه فضای سبز مدارس استان، کاهش مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها، فرونشست زمین و بیابان‌زدایی انجام می‌شود، بنا داریم در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد کمربند سبز براساس تعهد سالانه استان هرمزگان دراین طرح ملی سالانه ۶میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال تولید بشود.

وی افزود: امسال تاکنون موفق شدیم به تعهدات مان دراستای پویش ملی عمل کنیم و با تولید ۳میلیون اصله نهال حرا و ۳میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال گونه‌های بومی جنگلی بیابانی و فضای سبز و… توانستیم تعهد سال اول را به اتمام برسانیم.

وی کاشت یک میلیارد درخت را عملی قانونی دانست و تصریح کرد: اولویت این طرح، تولید سالانه ۲۵۰ میلیون درخت است و برای کاشت آن مشارکت مردم و تشکل‌ها اهمیت فراوانی دارد.

در ادامه قویدل مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان نیز گفت: هر شهروندسه نهال شعاری است که می‌تواند به سرانه افزایش فضای سبز استان بیانجامد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: آموزش، تولید و کاشت نهال بسیار مهم است که می‌توانیم از ظرفیت دانش آموزان دراین راستا بهره مند شده و در روستاها هم مبحث سواد بوم شناختی را به روستاییان آموزش بدهیم.

وی افزود: می‌توانیم تولید و کاشت نهال را بین روستاییان ترویج داده تا خانمها که عمدتاً پای کار هستند افراد زیادی را برای این امر مهم بسیج کنند.

قویدل در ادامه با اشاره به ظرفیت خوب سوادآموزان در طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور گفت: یکی از پایه‌های این طرح می‌تواند سوادآموزان باشد که از ظرفیت آنان در تولید و کاشت درخت بهره مند شویم.

وی تاکید کرد: می‌توانیم نهضتی در زیباسازی فضای مدارس با تولید نهال در نهالستان سرخون ایجاد نموده تا در حیاط مدارس سراسر استان درختکاری انجام بدهیم.

قویدل تاکید کرد: فرهنگ سازی و ترویج فرهنگدرختکاری را باید در طول سال رواج داد تا از ظرفیت دانش آموزان برای کاشت نهال در مدارس و سطح استان بهره بگیریم.

در ادامه حیدری رئیس اداره آموزش ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی هرمزگان نیز گفت: با توجه به اینکه روز ۱۱ آذر بزرگترین نهالستان دانش آموزی باحضور وزیر آموزش و پرورش در البرز افتتاح می‌شود می‌توانیم اولین نهالستان دانش آموزی در استان را در روستای سرخون افتتاح نموده و از ظرفیت‌های بالقوه آن در سطح مدارس استان بهره بگیریم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۵۰ گونه گرمسیری اعم از فضای سبزی، جنگلی و بیابانی و زراعت چوب در نهالستان باغوبندرعباس تولید و کشت می‌شود که در راستای پویش مردمی یک میلیارد درخت در کشور استفاده خواهد شد.

حیدری در پایان گفت: در آذر ماه امسال شاهد ۴ پویش مردمی در سراسر استان هستیم که با مشارکت مردم و دانش آموزان وسازمانهای مردم نهاد برگزار خواهد شد.