غلامحسین آقاجری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه فضای سبز در شهرستان و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، بازدیدی به همراه مدیر اداره آموزش و پرورش از اردوگاه و نهالستان دانش‌آموزی صورت گرفت.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه افزود: در این بازدید، پتانسیل‌های موجود برای نهال‌کاری و کاشت درخت بر اساس تفاهمنامه همکاری میان دو اداره کل، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در نیمه دوم سال جاری، طرح کاشت نهال‌های زینتی و مثمر در اردوگاه دانش‌آموزی واقع در روستای چاهک شهرستان آغاز شود.

اجرای طرح زراعت چوب و مشارکت دانش‌آموزان



آقاجری همچنین به طرح زراعت چوب اشاره کرد و گفت: در کنار نهال‌های زینتی و مثمر، طرح زراعت چوب از گونه اوکالیپتوس نیز در محدوده این اردوگاه، در قالب یک طرح مشارکتی-اقتصادی اجرایی خواهد شد.

وی یکی از بخش‌های مهم این پروژه را مشارکت دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: در ادامه، از فضای نهالستان دبیرستان پسرانه شبانه‌روزی متوسطه اول روستای چاهبردی نیز بازدید شد ، این فضا پتانسیل بالایی برای تولید نهال با مشارکت دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید دارد که هم جنبه آموزشی و هم زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد.



توسعه طرح‌ها در منطقه بندر ریگ



سرپرست اداره منابع طبیعی گناوه به عزم راسخ منطقه برای گسترش این فعالیت‌ها اشاره و بیان کرد: پیش از این نیز، آموزش و پرورش منطقه بندر ریگ، آمادگی خود را برای ایجاد بزرگترین نهالستان دانش‌آموزی در آن بخش اعلام کرده است که این امر نشان‌دهنده هم‌افزایی خوبی است که امیدواریم به زودی شاهد ثمرات آن در کل شهرستان باشیم.



آقاجری با بیان اینکه این اقدام با هدف توسعه پایدار فضای سبز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و زیست‌محیطی منطقه صورت می‌گیرد ، ابراز امیدواری کرد : با اجرای این طرح‌ها، شهرستان گناوه بتواند به قطب تولید نهال در منطقه تبدیل شود و فرهنگ توسعه فضای سبز با مشارکت فعال شهروندان، به ویژه نسل جوان، نهادینه شود.