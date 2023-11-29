شفت نیازمند نگاه ملی در راستای محرومیت زدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بهروزی فر صبح چهارشنبه در جمع گروههای جهادی شهرستان شفت اظهار کرد: شفت جزو شهرستانهای محروم کشور به شمار میرود و در بخشهای مختلف وضعیت مناسبی ندارد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی، اشتغال و امکانات شفت افزود: برای برون رفت از چالشهای زیرساختی شفت باید عزم ملی صورت گیرد.
نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفت را از کمتر توسعه یافتگی نجات دهید، گفت: نگاه ملی به حل مشکلات شهرستان شفت مورد تاکید است.
بهروزی فر با اشاره به نقش محوری بنیاد علوی در بخشهای مختلف اضافه کرد: اقدامات بنیاد علوی در حوزه محرومیت زدایی اثربخش بوده است و این مهم باید در شفت استمرار داشته باشد.
تاکید بر بهره گیری از ظرفیتهای شفت
«مهدی نقدی» فرماندار شفت در این نشست اظهار کرد: شفت با کمک و توجه همه جانبه دستگاه در رده ملی و استانی از محرومیت در میآید.
وی با اشاره به طرفیتهای شفت در بخشهای مختلف، افزود: توسعه شفت با بهره گیری از قابلیتهای این شهرستان در حوزههای قابل حصول است.
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