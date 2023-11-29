۲۳۰۰ هکتار اراضی غیرملی در شهرستان بوشهر تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلاک تل سیاه از شهرستان بوشهر با مساحت کل سه هزار و ۴۵۰ هکتار در جلسه کمیسیون رفع تداخل استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی استان بوشهر ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر بر تثبیت دو هزار و ۳۸۴ هکتار اراضی غیر ملی و هزار و ۶۶ هکتار اراضی ملی اتفاق نظر حاصل شد.

وی افزود: با امضا نقشه نهایی پلاک تل سیاه توسط اعضا کمیسیون رفع تداخلات استان جهت اصلاح سوابق و نقشه‌ها در راستای صدور اسناد تک برگ به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک ابلاغ شد.