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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۶

مدیر امور اراضی استان بوشهر:

۲۳۰۰ هکتار اراضی غیرملی در شهرستان بوشهر تثبیت شد

۲۳۰۰ هکتار اراضی غیرملی در شهرستان بوشهر تثبیت شد

بوشهر- مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۲ هزار و ۳۸۴ هکتار از اراضی غیر ملی شهرستان بوشهر تثبیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلاک تل سیاه از شهرستان بوشهر با مساحت کل سه هزار و ۴۵۰ هکتار در جلسه کمیسیون رفع تداخل استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی استان بوشهر ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر بر تثبیت دو هزار و ۳۸۴ هکتار اراضی غیر ملی و هزار و ۶۶ هکتار اراضی ملی اتفاق نظر حاصل شد.

وی افزود: با امضا نقشه نهایی پلاک تل سیاه توسط اعضا کمیسیون رفع تداخلات استان جهت اصلاح سوابق و نقشه‌ها در راستای صدور اسناد تک برگ به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک ابلاغ شد.

کد مطلب 5953266

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