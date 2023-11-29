به گزارش خبرگزاری مهر، آئین «یادبود یک‌صدمین سالگرد تولد جلال آل احمد» با عنوان «یک قرن جلال» با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و فرمانداری شهرستان طالقان روز شنبه ۱۱ آذر برگزار می‌شود.

در این‌مراسم یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حامد محقق معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، گلعلی بابایی دبیر علمی شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و جمعی از اهالی حوزه فرهنگ و مسئولان شهرستان طالقان و استان البرز حضور دارند.

این‌نشست شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۹:۳۰ در فرهنگسرای جلال در طالقان برگزار می‌شود.