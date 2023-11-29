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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

شنبه ۱۱ آذرماه؛

یادبود صدمین سالگرد تولد جلال آل احمد برگزار می‌شود

یادبود صدمین سالگرد تولد جلال آل احمد برگزار می‌شود

آیین «یادبود یک‌صدمین سالگرد تولد جلال آل احمد» با عنوان «یک قرن جلال» شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین «یادبود یک‌صدمین سالگرد تولد جلال آل احمد» با عنوان «یک قرن جلال» با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و فرمانداری شهرستان طالقان روز شنبه ۱۱ آذر برگزار می‌شود.

در این‌مراسم یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حامد محقق معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، گلعلی بابایی دبیر علمی شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و جمعی از اهالی حوزه فرهنگ و مسئولان شهرستان طالقان و استان البرز حضور دارند.

این‌نشست شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۹:۳۰ در فرهنگسرای جلال در طالقان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5953507

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