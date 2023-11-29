ساخت ۱۰ فیلم فاخر با حمایت ۱۰ شرکت بزرگ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، مهران فاطمی در دیدار با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حمایت دولت از فرهنگ و هنر اظهار کرد: دولت سیزدهم بر خلاف فضاسازی های انجام شده که قرار است دچار انسداد فرهنگی شویم، به حمایت از هنر می پردازد، به گونه ای که شخص وزیر در اقدامی بی سابقه از برنامه هنری مجوزدار که لغو شده است، حمایت و دفاع می کند.

وی با اشاره به پای کار بودن دولت در قبال فرهنگ و هنر افزود: در استان یزد هم اقدامات بسیار خوبی در زمینه فرهنگ و هنر رخ داده و گزارش های مفصل و قابل قبولی ارائه می شود.

استاندار از برگزاری رویدادهای استانی، ملی و بین المللی به عنوان موید این ادعا یاد کرد و اظهار داشت: تالار مرکزی یزد یکی از بزرگترین های طرح های این حوزه است که در آستانه بهره برداری قرار دارد. همچنین طرح های بسیار خوبی در این زمینه در حال تکمیل شدن هستند.

وی ادامه داد: جشنواره تئاتر استان نیز بسیار زنده و پرشور برگزار شد که فضای شاداب فرهنگ و هنر را به نمایش می گذارد.

فاطمی بر لزوم ساخت فیلم سینمایی متعلق به استان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: ردپای یزد با وجود شناسنامه فرهنگی، دینی، صنعتی و … در فیلم های کشور دیده نمی شود. این در حالی است که مردم ایران علاقه زیادی به محتوا و لهجه و فرهنگ یزد دارند و می توان سریالی نظیر نون خ را در یزد ساخت و مطمئنا مورد استقبال قرار می گیرد.

وی افزود: حتی بسیاری از فیلم ها را به دلیل وجود کویر و بافت تاریخی در یزد ساخت و آمادگی لازم را در این زمینه داریم.

استاندار خواستار تبدیل یزد به مرکز رویدادهای ملی و بین المللی حوزه فرهنگ و هنر شد و گفت: در این راستا یک عملیات ساخت یک مجموعه فرهنگی را آغاز کردیم که دارای یک سالن روباز سه هزار و ۵۰۰ نفره، سالن آمفی تئاتر هزار و ۵۰۰ نفره و یک سالن دیگر ۷۰۰ نفره و چهار پلاتو است که می تواند زیرساخت لازم برای این مساله را مهیا کند.

وی فیلم های با محتوای قصه های قرآنی و دفاع مقدس را پرفروش ترین فیلم ها عنوان کرد و افزود: سریال حضرت یوسف(ع) و سریال مختار و همچنین فیلم سینمایی اخراجی ها این مساله را به اثبات می رساند که از سریال های بسیار پرمخاطب و از فیلم های پرفروش بوده اند.

فاطمی خواستار ساخت سریال هایی درباره اهل بیت(ع) شد و تصریح کرد: می توان از ظرفیت شرکت های بزرگ کشور استفاده کرد و از آنها خواست با حمایت از این فیلم ها از معافیت مالیات برخوردار شوند.

وی ادامه داد: ۱۰ شرکت بزرگ در کشور وجود دارد که می توان ساخت ۱۰ فیلم فاخر را در قبال بخشی از معافیت مالیاتی به آنها واگذار کرد و بنده این مساله را در اولین نشست رئیس جمهور با استانداران مطرح می کنم.