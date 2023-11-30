به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود توکلی صبح امروز در آیین افتتاحیه سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج پایتخت ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان و تبریک هفته بسیج و تشکر از عوامل اجرایی رویداد افزود: فضای مجازی در این زمینه کارآمد و با اهمیت‌تر از مدل‌های سنتی است؛ دنیای دیجیتال و سایبری می‌تواند به گونه‌ای معجزه‌آسا نقش‌آفرین باشد با عبارت‌های هوشمندانه و یا در قالب یک عکس یا چند ثانیه موشن یا محصولات و ابزارهای دیگر می‌توانیم به اندازه چند هزار ساعت سخنرانی سخنران صاحب علم تأثیرگذار باشیم پس محور بعدی بحث فضای مجازی و مقابله با جنگ شناختی دشمن است.

وی گفت: جا دارد یاد کنیم از ۹۲ هزار شهید بسیجی که جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا کردند و در رأس آنها حاج قاسم قرار دارد که چند هفته دیگر سالگرد اوست و همچنین جا دارد از امام عزیزمان روح‌الله یاد کنیم که شجره طیبه بسیج را تشکیل داد. در سال ۵۸ وقتی در آبان ماه لانه جاسوسی فتح شد، کشور در معرض حملات دشمن قرار گرفت از همه جهت آمریکا، ایران را با تهدیدهای نظامی و رسانه‌ها تحت فشار قرار می‌داد.

وی افزود: حضرت امام در ۴ یا ۵ آذر ماه یعنی چند هفته بعد از تصرف لانه جاسوسی در دیدار جمعی از پاسداران و مردم شریف طی صحبت‌هایی گفتند: مملکتی که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون تفنگدار داشته باشد که این سخن مبنایی بر تشکیل بسیج شد که باعث خنثی شدن تهدیدهای امنیتی و نظامی در کشور شد.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) ادامه داد: تشکیل بسیج توفیقاتی را به ارمغان آورد طوری که بسیجیان نسبت به همه نیروهای مسلح دیگر بیشترین جانفشانی را داشتند و در بین اقشار هم بیشتر جوانان بودند که از جان خود گذشتند و شهید شدند. همچنین نوجوانان کم سن و سال و بانوان جامعه ما نیز در جنگ تحمیلی در صحنه‌های مختلف انقلاب خوش درخشیدند، بانوان علاوه بر جنگ و روحیه دهی، به طور مستقیم نقش اساسی به عنوان پشتیبان و فراهم کردن تدارکات رزمندگان نیز داشتند و به‌عنوان رزمنده در جبهه‌ها و صحنه‌های مبارزه و زندان‌های رژیم پهلوی استقامت کردند.

وی با اشاره به استقامت مردم تهران در برابر بمباران و موشک‌های دشمن عنوان کرد: ۵۶۰۰ از ۲۴ هزار شهید در تهران دانش آموز و فرهنگی تقدیم انقلاب شد و ۳۰۰۰ نفر هم شهید از نقاط دیگر در تهران به عنوان مهمان داشتیم، ما در تهران مدرسه‌ای داریم که بیش از ۱۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است. ما در تهران خانواده‌هایی داریم که وقتی با فامیل‌های خود دور هم جمع شده بودند در اثر اصابت موشک دشمن نزدیک به ۱۱ نفر از اعضای خانواده که ۹ نفر آنان بانوان بودند به شهادت رسیدند همچنین شهدای هسته‌ای و بیش از ۴۰ نفر شهید ارامنه، کلیمیان، یهودی و زرتشتی داریم ما نزدیک به ۱۳۳۰ نفر از شهدا را داریم که داخل تهران در اثر ترور و انفجار توسط منافقین و دشمن به شهادت رسیدند و همچنین ۶۳ نقطه در تهران داریم که مردم تهران در آن به خاک و خون کشیده شدند مانند میدان امام خمینی و ابتدای خیابان ناصر خسرو و… که همه این‌ها برای ما تهرانی‌ها افتخاریست.

وی بیان کرد: وقتی جلوه‌های نامناسبی از آسیب‌های اجتماعی را در تهران می‌بینیم باید بدانیم در تاریخ تهران صحنه‌های زیبایی در مبارزه با ظلم و استبداد و تبعیض نیز هست شاید برایتان آشکار باشد یکی از محورهای رقابت شما امروز، شهدا هستند که هم برای این رویداد مبارک و پر خیر و برکت است هم برای شما خیر و برکت دارد.

توکلی افزود: بعد از تأسیس بسیج به فرمان امام راحل بسیج به عنوان یک درخت پر از برگ و بار روز به روز و سال به سال به عرصه‌های فعالیت و محورهای نقش‌آفرینی آن افزوده شد و در سال‌های اول بسیجیان ما در عرصه دفاع و جهاد فعال بودند چون مقتضیات فرمان امام و کشور ایجاد می‌کرد ولی بعد از پایان جنگ بسیجیان وارد عرصه‌های دیگر شدند مانند سازندگی برای رفع مشکلات کشور بعد از جنگ همچنین در عرصه مهندسی و تولید فناوری برای پیشبرد جنگ پا به میدان گذاشتند و این باعث ایجاد قدرت بازدارندگی شد و امنیت را برای ما ایجاد کرد به گونه‌ای که دشمنان جرأت چپ نگاه کردن به آب و خاک ما را ندارند. بسیجیان به فکر توسعه افتادند و با دستان خالی در حالی که دانش آن کار و امکانات آن را نداشتند با توسل به خدا و توکل و اراده پولادین وارد عرصه شدند.

وی ادامه داد: ما اولین موشک‌هایی که به عراق پرتاب کردیم از کشور لیبی قرض گرفته بودیم از آن به بعد به جایی رسیدیم که موشک‌های نقطه‌زن تولید می‌کنیم که با فاصله متر و سانتی‌متر هدف مورد نظر را نابود می‌کند. این عمل نه با تزریق پول و پشتیبانی دولت‌ها بلکه با اراده پولادین و با فرهنگ بسیجی، مجاهدت و تلاش و حرام کردن تعطیلات در این مسیر طی شد و با تنگدستی و نبود اعتبار و التماس پیش مسئولان برای گرفتن پشتیبانی‌ها و گذاشتن آبرو پیشرفت کردیم. همه آن چیزی که به‌عنوان توانمندی نظام به شمار می‌رود و از گذرگاه آن عبور کردیم و آنچه برای ما ارزش افزوده ایجاد کرده نه آن موشک و مدیریت‌ها و پول‌هاست بلکه فرهنگ ارزشمند و بسیج و مجاهدت پای کار بودن است که با توسل و توکل ایجاد شد و خداوند عنایت و نصرت خود را نصیب ما کرد و ما به اهداف خود دست پیدا کردیم همچنین در عرصه‌های دیگر مانند سلامت و علم و فناوری و گسترش رفاه و معیشت مردم بسیج همواره خوش درخشیده است.

وی افزود: مهمترین عرصه‌ای که بسیج در آن خوش درخشیده است عرصه فضای مجازی بوده است که ما دیر آن را شروع کردیم اما توفیقات بسیار بزرگ بود زیرا شما جوانان با مجاهدت و فرهنگ بسیجی و پیدا کردن راه‌های میانبر توانستید فرمول غلبه بر دشمن را پیدا کنید و به توفیقات برسید البته مسیر باقی مانده طولانی است و اتفاقاتی که در آن می‌افتد نمادی و تصاعدی و لحظه‌ای است باید بدانید آینده متعلق به فضای مجازی و فناوری‌های این حوزه است.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) افزود: ما به نظرمان نمی‌رسید ۱۰ سال آینده چنین رویدادهایی را در فضای مجازی مشاهده کنیم و حتی نمی‌توانیم بگوییم آینده دیجیتال و فضای مجازی چگونه خواهد بود ولی باید بروز بوده و آن را در نظر داشته باشیم تا چالش‌ها را حل کنیم. آخرین پیام امام راحل که در پاییز ۶۷ بود گفتند بسیجیان جهان اسلام به عنوان جبهه‌های مقاومت جهان را به دست می‌گیرند الان ما نمودهایی را در جهان مشاهده می‌کنیم مانند حماس، حزب‌الله، انصارالله و برادران عراقی که به این توفیقات نائل نیامدند مگر با تکیه بر فرهنگ بسیجی پس بر ما مکشوف است یکی دیگر از موضوعات، بسیج و شبکه‌سازی آن در جهان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: رهبر انقلاب در فرمایشات خود درباره جنگ غزه گفتند: هر جا مجلس یا بحثی اتفاق بیفتد و در آن به غزه و مقاومتشان در مقابل رژیم صهیونیستی اشاره نشود به آنها جفا کرده‌ایم، پس از آنها و از مقاومتشان یاد می‌کنیم. غزه یک مساحت بسیار کوچکی دارد اما در معرض وحشیانه‌ترین بمباران قرار گرفته است با وجود اینکه سال‌ها از مواد غذایی، توسعه و زیرساخت و اولیه ترین ملزومات و امکانات محروم بودند توانستند مقاومت کنند و این مقاومت در افشای چهره واقعی رژیم کودکش و صهیونیستی در جهان بسیار مؤثر بود بنابراین محور آخر رقابت رویداد درباره اتفاقات اخیر غزه و نقش ایستادگی مردم غزه و طوفان الاقصی در فروپاشی رژیم صهیونیستی است.