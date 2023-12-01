آتش بس غزه یک پیروزی تمام عیار برای حماس بود

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت آمریکایی ای بی سی نیوز در گزارشی به نقل از کارشناسان نظامی گفته است که توقف درگیریهای اخیر در باریکه غزه یک پیروزی تمام عیار برای حماس از نظر نظامی و سیاسی بود و به این گروه فلسطینی امتیاز تاکتیکی داد.
کارشناسان نظامی در این گزارش گفتهاند که حماس پس از آتش بس از نظر نظامی قویتر میتواند به مقابله با اسرائیل ادامه دهد.
به ادعای این گزارش، حماس به احتمال زیاد از آتش بس برای تجهیز مجدد، تسلیح و استقرار نیروهای خود استفاده کرده است.
همچنین خبرگزاری رویترز هم در گزارشی تحلیلی با اشاره به نام سه فرماندهان حماس، از برنامه بلندمدت تل آویو برای ترور آنها خبر داده است.
بنا به این گزارش، ضیف، رئیس شاخه نظامی حماس، مروان عیسی نفر دوم در رأس هرم و یحیی سنوار رهبر حماس در غزه سه مردی هستند که در صدر فهرست اسرائیل برای ترور قرار دارند.
رویترز به نقل از سه منبع حماس بدون ذکر نام گفت که این سه رهبر احتمالاً از تونلهای غزه عملیات نظامی حماس را هدایت میکنند و مذاکرات را برای مبادله فلسطینیهای زندانی در اسرائیل با گروگانها رهبری میکنند.
در عین حال دو کارشناس نظامی به رویترز گفتند که ترور سنوار، ضیف و عیسی به اسرائیل فرصت میدهد تا مدعی یک پیروزی نمادین مهم شود. اما دستیابی به این هدف طولانی و پرهزینه خواهد بود و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.
براساس این گزارش، تا کنون هر سه رهبر مورد اشاره حماس همگی از عملیاتهای ترور متعدد اسرائیل برای کشتن آنها فرار کردهاند. ضیف به ویژه پس از فرار از هفت سو قصد قبل از سال ۲۰۲۱ که به قیمت یک چشم او تمام شد و او را با آسیب جدی از ناحیه پا باقی گذاشت، مخفیانه زندگی میکند. سنوار برخلاف ضیف و عیسی اغلب در راهپیماییهای عمومی ظاهر میشد و از ترس اینکه اسرائیلیها او را ردیابی کنند، دیگر از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نمیکند.
پیش از این نیز، روزنامه والاستریتژورنال به نقل از چند مقام که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت که جاسوسان رژیم صهیونیستی قصد دارند تا پس از پایان جنگ جاری در غزه، رهبران مقاومت اسلامی فلسطین در لبنان، ترکیه و قطر را ترور کنند.
به نوشته این روزنامه، این عملیات ترور بیش از یک ماه پیش برنامهریزی شده اما به منظور تحقق مذاکران آزادی گروگانهای نزد حماس، به تعویق افتاده است.
والاستریتژورنال به نقل از منابع خود نوشت: سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل پس از عملیات هفتم اکتبر حماس، طراحی نقشه برای ترور دستهجمعی را آغاز کردند. برخی خواستار اجرای فوری این عملیات بودند اما به آنها دستور داده شد تا فرایند مذاکره بر سر آزادی حدود ۲۴۰ گروگان اسرائیلی نزد حماس، انجام شود.
این منابع گفتهاند که دستور عملیات ترور را بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی صادر کرده و انجام آن قطعی است و تنها زمان آن مشخص نیست. گرچه چنین عملیاتهایی معمولاً به صورت مخفیانه برنامهریزی میشود، کابینه رژیم صهیونیستی آشکارا اعلام کرده است که قصد دارد تا اعضای حماس را خارج از غزه به قتل (شهادت) برساند.
پیش از افشای این عملیات در والاستریت، نتانیاهو ماه گذشته گفته بود که «به موساد دستور داده است تا علیه سران حماس در هر کجا که هستند، اقدام کند.» موساد که شاخه اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی بوده و مسئولیت عملیاتهای سری این رژیم را برعهده دارد، سابقهای طولانی در ترورهای فرامرزی دارد که برخی از آنها به تنشهای دیپلماتیک شدید منجر شده است.
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