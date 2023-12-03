دومین شماره نشریه دانشجویی دانشگاه سوره منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره نشریه دانشجویی «راه» به تازگی با هدف بررسی و تحلیل هنر انقلاب، مقاومت فلسطین و معرفی آثار دانشجویی منتشر شده است.

دومین شماره ماهنامه دانشجویی راه با مصاحبه محمدرضا سرشار نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه با اشاره به مسیر و هدف دانشگاه سوره در راستای تربیت هنرمند متعهد و تعریف هنر دینی و همچنین گفت وگویی با زهرا خدایی نویسنده کتاب و دانشجوی دانشگاه سوره عرضه شده است.

«هنرِ در خدمت» یادداشتی به قلم مجتبی مجلسی با هدف تأملی در رویداد مسابقه پوستر «الاقصی»، «آخرین تکاپو» یادداشتی بر واقعه ۱۳ آبان به قلم نورالهدی حیدری فر ونقد و تحلیلی بر مستند «۴۴۴ روز» به قلم بنیامین فلاحتی از جمله دیگر مطالبی است که در این نشریه منتشر شده است.