نشست آموزشی عملیات فاطمیه در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان ظهر یکشنبه در این نشست اظهار داشت: تبلیغ در ایام فاطمیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اجرای عملیات فاطمیه و موضوع نقش مادری در پیوند اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

علی محمدی با اشاره به ساماندهی مبلغین در سامانه شمع بیان داشت: سامانه شمع سامانه‌ای است که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف بهینه‌سازی شبکه تبلیغی کشور، یکپارچه سازی اطلاعات و مناطق تبلیغاتی مختلف، منسجم سازی ارائه خدمات به روحانیون و مبلغان دینی و دیگر اهداف تبلیغی طراحی شده است و جایگزین سامانه‌های گزارش دهی مبلغین و مبلغات قبلی شده است که طلاب می‌توانند با ثبت نام در سامانه و ثبت فعالیت‌های تبلیغی خود از مزایای آن بهره مند شوند.

کارشناس امور اعزام مبلغ نیز اظهار داشت: این سامانه خدمات متنوع و مختلفی را مبلغان کشور در خود جای داده است که یکی از مزایای این سامانه دسترسی به اطلس تبلیغی است که شامل اطلاعات دقیق مناطق و نقاط تبلیغی کشور می‌شود همچنین صدور آنلاین گواهی تبلیغی برای دیگر نهادها از دیگر مزایای استفاده از سامانه شمع است.

حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی گفت: این سامانه زیر نظر اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده و هدف از آن یکپارچه سازی اطلاعات و مناطق تبلیغاتی مختلف، ارائه خدماتی تبلیغی به مبلغان است که با راه اندازی این سامانه، دیگر امکان صدور گواهی فیزیکی برای مبلغان دینی وجود ندارد و تنها راه اخذ هرگونه گواهی تبلیغی، دریافت آنلاین از سامانه است.

در پایان این نشست، کتاب زیر سایه مادر جهت استفاده در ایام فاطمیه به روحانیون اهدا شد.