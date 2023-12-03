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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

نشست آموزشی عملیات فاطمیه در کنگان برگزار شد

نشست آموزشی عملیات فاطمیه در کنگان برگزار شد

بوشهر- نشست آموزشی روحانیون و عملیات فاطمیه در محل اداره تبلیغات اسلامی کنگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان ظهر یکشنبه در این نشست اظهار داشت: تبلیغ در ایام فاطمیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اجرای عملیات فاطمیه و موضوع نقش مادری در پیوند اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

علی محمدی با اشاره به ساماندهی مبلغین در سامانه شمع بیان داشت: سامانه شمع سامانه‌ای است که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف بهینه‌سازی شبکه تبلیغی کشور، یکپارچه سازی اطلاعات و مناطق تبلیغاتی مختلف، منسجم سازی ارائه خدمات به روحانیون و مبلغان دینی و دیگر اهداف تبلیغی طراحی شده است و جایگزین سامانه‌های گزارش دهی مبلغین و مبلغات قبلی شده است که طلاب می‌توانند با ثبت نام در سامانه و ثبت فعالیت‌های تبلیغی خود از مزایای آن بهره مند شوند.

کارشناس امور اعزام مبلغ نیز اظهار داشت: این سامانه خدمات متنوع و مختلفی را مبلغان کشور در خود جای داده است که یکی از مزایای این سامانه دسترسی به اطلس تبلیغی است که شامل اطلاعات دقیق مناطق و نقاط تبلیغی کشور می‌شود همچنین صدور آنلاین گواهی تبلیغی برای دیگر نهادها از دیگر مزایای استفاده از سامانه شمع است.

حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی گفت: این سامانه زیر نظر اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده و هدف از آن یکپارچه سازی اطلاعات و مناطق تبلیغاتی مختلف، ارائه خدماتی تبلیغی به مبلغان است که با راه اندازی این سامانه، دیگر امکان صدور گواهی فیزیکی برای مبلغان دینی وجود ندارد و تنها راه اخذ هرگونه گواهی تبلیغی، دریافت آنلاین از سامانه است.

در پایان این نشست، کتاب زیر سایه مادر جهت استفاده در ایام فاطمیه به روحانیون اهدا شد.

کد مطلب 5956389

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