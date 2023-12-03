به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، اظهار کرد: در هشت ماهه نخست سالجاری تعداد ۳۳ طرح تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت که با شروع به کار این واحدهای تولیدی، برای بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: بیش از یکهزار و ۵۰۰ قرارداد حق بهرهبرداری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان با متقاضیان سرمایهگذاری منعقد شده که ۷۰۰ فقره از این قراردادها منجر به اجرای طرح تولیدی و اخذ پروانه بهرهبرداری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۳ هزار نفر در استان شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل گفت: بیش از ۵۰۰ طرح تولیدی نیز در شهرکها و نواحی صنعتی استان وجود دارند که این طرحها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی از اجرای فونداسیون تا احداث سوله و نصب ماشینآلات قرار دارند که با بهرهبرداری از این طرحهای تولیدی با رونق تولید برای خیل عظیمی از جوانان بیکار اشتغال ایجاد خواهد شد.
علایی افزود: برای قراردادهای بلاتکلیف و راکد نیز اخطاریههای لازم برای اجرای طرح تولیدی داده شده که در صورت بلاتکلیف ماندن آنها، این قراردادها پس از بررسی در کمیتههای پایش و جلسات هیأت حل اختلاف و داوری، فسخ و خلع ید شده و اراضی آزاد شده در اختیار سرمایهگذاران جدید قرار داده خواهد شد.
وی از عزم و اراده این شرکت برای تکمیل و توسعه زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و اضافه کرد: توسعه و تکمیل زیرساختها از مهمترین اولویتهای این شرکت در راستای حمایت از سرمایهگذاران است که از تمامی ظرفیتهای ممکن برای تحقق این هدف مهم استفاده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل از جمله موارد حمایت از حضور سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی را واگذاری زمین به صورت اقساط بلند مدت بیان کرد و ادامه داد: در کنار واگذاری زمین به صورت شرایط نقد و اقساط، مشوقهایی نیز برای حضور سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده تا شرایط حضور سرمایهگذاران در استان فراهم شود.
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