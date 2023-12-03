عاملان رعب و وحشت در اصفهان زمین گیر شدند

سرهنگ مسعود طُریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع دعوای خیابانی و قدرت نمایی با سلاح سرد توسط ۴ جوان شرور که موجب رعب و وحشت در بین شهروندان شده بود موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفته و در کمترین زمان هویت اصلی متهمان بدست آمد.

وی افزود: با تحقیقات گسترده و رصد هوشمندانه صورت گرفته نهایتاً در کمتر از ۲۴ ساعت خودروی متهمان در یکی از بزرگراه‌های شهر اصفهان متوقف و هر ۴ فرد شرور دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان خاطر نشان کرد: افراد شرور و اراذل و اوباش مطمئن باشند که هیچ نقطه‌ای در استان اصفهان برای آنها امن نخواهد بود و بدانند که اگر امنیت و آرامش جامعه را برهم بزنند در کمترین زمان ممکن با برخورد سخت و تند پلیس مواجه خواهند شد.